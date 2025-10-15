¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡ØVoodoo¡Ù¨¡¨¡¿·»þÂå¤Î¥½¥¦¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¶â»úÅã
51ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤òÄÉÅé¡£¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤¬Áª¤ÖÎòÂåºÇ¹â¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à500Áª¡×¤ÎÂè28°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿2000Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂçÌ¾È×¡ØVoodoo¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
1995Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØBrown Sugar¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é5Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¼«¿È¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿R&B¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸¸ÌÇ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òR&B¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£R&B¤Ïº£¤ä¡É¥Ý¥Ã¥×¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤µ¡×¤È¡¢Åö»þ26ºÐ¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï»¨»ïJet¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥²¥¤¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥á¥¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¤Îµð¾¢¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ë¤ä¥¨¥ê¥«¡¦¥Ð¥É¥¥¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±»þÂå¤Î³×¿·¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÁÐÊý¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÃµµá¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØVoodoo¡Ù¡£º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¤ËËþ¤Á¤¿·æºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥ª¥½¥¦¥ë»þÂå¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥ô¤È¤È¤â¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Èà¤¬¡ÉÂåÍýÅª¤ÊÌ´¤Î¶ñ¸½²½¡É¤È¸Æ¤ó¤ÀÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê±§ÃèÅª¥¸¥ã¥à¡Ê¡ÖPlaya Playa¡×¡Ë¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿´±Ç½Åª¤Ê³Ú¶Ê¡Ê¡ÖUntitled¡ÊHow Does It Feel¡Ë¡×¡Ë¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØVoodoo¡Ù¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¡×¤È¡¢Åö»þ¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
