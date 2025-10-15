NZÃæ¶ä¤Ï²ñ¹çÉÑÅÙ¤òÇ¯´Ö7²ó¤Ç°Ý»ý¡¡ºâÌ³Áê¤Ï8²ó¤ËÌá¤¹¤è¤¦µá¤á¤ë
NZÃæ¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø·èÄê²ñ¹ç¤ÎÉÑÅÙ¤òÇ¯´Ö7²ó¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥ê¥¹NZºâÌ³Áê¤Ï²ñ¹ç¤ò8²ó¤ËÌá¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡¢À¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÈÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£NZÃæ¶ä¤Ï2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ²ó¿ô¤ò8²ó¤«¤é7²ó¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡¢¤½¤Î¤¿¤á²Æ¤Î´Ö¤Ë12½µ´Ö¤â¤Î´Ö³Ö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢NZÃæ¶ä¤ÏÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢7²ó¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£²áµî9Ç¯´Ö¡¢12½µ´Ö¤ÎÄ¹´üµÙ²ñ¤¬¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤È²æ¡¹RBNZ¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Î´Ö¤Ë°Û¾ï¤ÊÐªÎ¥¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£
