26Ç¯ÌÜ¤Î¡È½ÏÇ¯Î¥º§¡É¡Ä¡ÖÃÓÅÄÂçºî»á¤ò¹ñ²ñ¾·Ã×¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¯¶µÊ¬Î¥¹¶·â¤«¤éÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¡×¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢Î©¤Î¸¶ÅÀ
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£É¼¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÓÅÄ»á¤Ø¤Î¹ñ²ñ¾·Ã×Í×µá¤ÇÁûÁ³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1964Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬Àï¸åÉü¶½¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£1970Ç¯¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñÁí²ñ¤ÇÅö»þ¤ÎÃÓÅÄÂçºî²ñÄ¹¤ÏÀ¯¶µÊ¬Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¸øÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀ©ÅÙ¤Î¾å¤ÇÌÀ³Î¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤¯¸¶Â§¤ò¤µ¤é¤Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï1965Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç11µÄÀÊ¡¢¤µ¤é¤Ë1967Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç25µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£Åö»þ¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÅöÁª¼Ô¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¾®À¯ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤â¡ÖÃæÆ»ÌîÅÞ¡×¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëÅÞ29Ç¯¸å¤Î1993Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Èó¼«Ì±8ÅÞ²ñÇÉ¤ÎÏ¢Î©¤ÇºÙÀîÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢½é¤á¤ÆÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Ï4¿Í¤¬Æþ³Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬1994Ç¯¤ËºÙÀîÀ¯¸¢¤¬ÅÝ¤ì¡¢±©ÅÄÀ¯¸¢¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀ¯¸¢¸òÂå¡£6·î¤Ë¡Ö¼«¼Ò¤µ¡×Ï¢Î©¤ÎÂ¼»³Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÌá¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢²òÅÞ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¾®Âô°ìÏº»á¤é¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¿·¿ÊÅÞ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë»ö¼Â¾å»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤¬À¯¸¢¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ûË¡20¾ò¤Î¡ØÀ¯¶µÊ¬Î¥¡Ù¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢µµ°æÀÅ¹á»á¤éÊÝ¼é·Ï½ÅÄÃ¤Ï1994Ç¯2·î¡¢¡Ö·ûË¡20¾ò¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë¤»¤áÎ©¤Æ¤¿¡£¤³¤Î²ñ¤Ë¤ÏÅö»þ1Ç¯À¸µÄ°÷¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¤â»²²Ã¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·¿ÊÅÞ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢Áªµó¤Ç¤ÎÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò¿Ì¤¨¤µ¤»¤¿¡£ÊÝ¼é£²ÂçÀ¯ÅÞ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÊÒÂ¦¤Ë²ñ°÷À¤ÂÓ¿ô¤¬827ËüÀ¤ÂÓ¡ÊÁÏ²Á³Ø²ñHP¤è¤ê¡Ë¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¯¡£¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿Åö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¡¦¿·¿ÊÅÞ¤òÆâÉôÇË²õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÉô¤Î¸øÌÀÅÞ¤òÅ°Äì¹¶·â¤¹¤ë¡£ÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ø¤Î¹ñ²ñ¾·Ã×¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë³Ø²ñ´´Éô¤ä¸øÌÀ½Ð¿È¤Î¿·¿ÊÅÞµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Ø¤Î¿¯³²¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÌÔ¹³µÄ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Åö»þ¤Î½©Ã«±ÉÇ·½õ²ñÄ¹¤¬¾·Ã×¤µ¤ì¡¢ÃÓÅÄ»á¤Î¹ñ²ñ¾·Ã×¤ÏÁË»ß¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢µì¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¡Ö¿·¿ÊÅÞ¤òÎ¥¤ì¤Æ¸µ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ËÌá¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¹¶·â¤Ï½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢¿·¿ÊÅÞ¤ÏÆâÉôÊø²õ¤·¡¢1997Ç¯¤Ë²òÅÞ¡£¤½¤·¤Æ1999Ç¯¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏºÆ¤ÓÍ¿ÅÞÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¼«Í³ÅÞ¤È¤Î¡Ö¼«¼«¸ø¡×Ï¢Î©¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÍýÍ³¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎËÒ¸ý¾ï»°Ïº½éÂå²ñÄ¹¤Ï¡¢¼£°Â°Ý»ýË¡¤ÇÊá¤é¤ì¤Æ¹öÃæ»à¡£2ÂåÌÜ¤Î¸ÍÅÄ¾ëÀ»²ñÄ¹¤âÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Àï¸å¤âÂè3ÂåÃÓÅÄÂçºî²ñÄ¹¤¬¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¤ËÌµºáÈ½·è¡Ë¡£¿·¿ÊÅÞ»þÂå¤Î¼«Ì±¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê½¡¶µ¹¶·â¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÉ¬Í×À¤¬¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤À¡£1¿Í¤·¤«¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¾®Áªµó¶èÀ©¤Ç¡¢¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤¬°ÂÄê¤·¤ÆµÄÀÊ¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀ¯ÅÞ¤ÈÁÈ¤ß¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«¸øÏ¢Î©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢À¯ºö¤è¤ê¤â¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¡ÖÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«¡×¤¬´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤ÇÂ¾¹ñ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë½õÂÀÅá¤¹¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î°ìÉôÍÆÇ§¤ò´Þ¤à°ÂÊÝË¡À©¤Î³ÕµÄ·èÄê¡¦Ë¡²þÀµ¤Ç¤â¡¢¸øÌÀ¤ÎÍýÇ°¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎË¡°Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ÇÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ì±¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¤Î¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷ÀÉô¡ÊµìÉØ¿ÍÉô¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£³Ø²ñÎò38Ç¯¤ÎA»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØÏ¢Î©¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¹ñÀ¯¤äÅÔÀ¯¤Ê¤É¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³Ø²ñ°÷¤¬¼«¸øÏ¢Î©¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓÅÄ»á¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÈãÈ½¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ËÇØ¤¯¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÃÓÅÄ»á¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë95ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Î²¼Íî¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÁªµó¤ËÏ¢ÇÔ¡£2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ°æ·¼°ìÂåÉ½¤âÍîÁª¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÅìµþÅÔµÄ²ñ¤Ç¤â»´ÇÔ¤·¡¢»Ù»ýÊìÂÎ¤Î³Ø²ñ°÷¤¿¤Á¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡A»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿®¶µ¤Î¼«Í³¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ²ñ¤Ç¤âº£¤Þ¤ÇÀ¯¶µÊ¬Î¥¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¸øÌÀÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È½¡¶µ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼«Ì±ÅÞ°÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç¸ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤È¤¯¤ËÁªµóÃæ¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¼º¸À¤ä¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Í¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ä¤¿¤Á¤âÈï³²¼Ô¤À¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¤¤ë¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡£°ìÈÖÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸øÌÀÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡ÈæÎã¤Î¤ßÍÊÎ©¤¹¤ë¾®Áªµó¶èÅ±ÂàÏÀ¤ä¡¢ÈæÎã¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î½°Áª¤«¤é¤ÎÅ±ÂàÏÀ¡£¸½¾õ¤ÎÆüËÜÀ¯¼£¤Ç¤Ï¡¢»²±¡¤Ç20¡Á30µÄÀÊ¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ï¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹âÎð²½¤·¤¿³Ø²ñ°÷¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë½°±¡¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢»²±¡¤ÈÃÏÊýÁªµó¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÏ©ÀþÊÑ¹¹¤â¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¡Ë¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤ò»ä¤Ï°ìÀÚÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢½÷À¤È¤·¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Êµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÊA»á¡Ë
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö¸µ¡¹¤³¤ÎÏ¢Î©¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¶µÊ¬Î¥¤ò´Þ¤á¤Æ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶ÅÀ¤Î¤¿¤á¡¢Í¿ÅÞ¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«¸ÊÌÜÅª²½¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤ËÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¾×·â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÂ¦¤â¸øÌÀÅÞ¤¬¿·¿ÊÅÞ¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢Áê¼ê¤ÎÌîÅÞ¤Ç³ÆÁªµó¶è¤Ç2ËüÉ¼½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤ÏWin-Win¤Î´Ø·¸¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡È2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«Î¥¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÃÓÅÄÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤âÂ¸Ì¿¤Ç°ã¤¦»ØÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÃÓÅÄ»á¤â²áµî¤ÎÃøºî¤Ç¡¢¡Ø¸øÌÀÅÞ¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ³Ø²ñ°÷¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³Ø²ñ¤ä¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«¤¬¸Ç¤Þ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁªµó¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç»Ä¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤·ÁíºÛ¤¬¤«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¡¢ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¤Þ¤À´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë