¡Ö¥ô¥£¥Ë¤Ë¤³¤Î´é¤µ¤»¤ëÆüËÜ¤¨¤°¤¤¤ï¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Î¡È¸±¤·¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¡É¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½é¹õÀ±
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¡Ö¸±¤·¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°¢Á³¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÈÊ´ºÕ¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅìµþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢14Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5²ó¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï11¾¡2Ê¬ÌµÇÔ¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¾¸°®¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Ï¡¢26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2¡Ý0¤Ç¥Ï¡¼¥à¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2ÆÀÅÀ¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÍí¤à¤Ê¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡52Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢57Ê¬¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ3¿Í¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼Â¸³Åª¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¤½¤·¤Æ72Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ë¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ï¾åÅÄ¤Î¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´¿´î¤ËÊ¨¤¯Ãæ¡¢ºÆ¤ÓÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤ÏµÕ¤ËÎò»ËÅª½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸±¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤âÍÛµ¤¤Ë¤·¤Æ·ã¾ð²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÂçÃíÌÜ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î´é¤¬¸±¤·¤¤¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¢¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤³¤Î´é¤µ¤»¤ëÆüËÜ¤¨¤°¤¤¤ï¡×¡Ö¤¹¤´¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Îµã¤¤½¤¦¤Ê´é¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê´é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤ªÁ°¤é¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ó¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î´é¤¬¥Þ¥¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Í¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¶¤¬¸«¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹»Ë¾å1ÈÖ¿¼¹ï¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ô¥£¥Ë¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Ã¤Æ´é¤·¤È¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¶Ì¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¿äÄê»Ô¾ì²Á³Ê¤âÀ¤³¦5°Ì¥¿¥¤¤Î1²¯5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó264²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼º°Õ¤ò»Ä¤·¤ÆÆüËÜ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë