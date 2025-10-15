¡Öµã¤¤½¤¦¡×°ËÅì½ãÌé¡õÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î´°àú¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ó¤è¡×¡È¥é¥ó¥¹·»Äï¡É¤Î¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥¯¥í¥¹¢ªµ»¤¢¤ê¥Ü¥ì¡¼ßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3¡¼2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÅì¡õÃæÂ¼¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥¯¥í¥¹¢ª¥Ü¥ì¡¼ßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡È¥é¥ó¥¹·»Äï¡É¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢52Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¡¢Ëþ°÷¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢62Ê¬¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤À¡£54Ê¬¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿¿¹üÄº¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆ²°ÂÎ§¤ËÍÂ¤±¤Æ½Ä¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÂ®¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÌ£Êý¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢´°àú¤Ê¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÚ¶õ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢Ãæ±û¤òÄÌ²á¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÁö¤ê¹þ¤àÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ13¤¬±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÂª¤¨¤Æ¥³¡¼¥¹±¦¶ù¤òÁÀ¤¦¥Ü¥ì¡¼¡£Áê¼êDF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¥é¥ó¥¹·»Äï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿·Á¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ABEMA¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡¢´°àú¡£°ËÅì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤â¡ÖÂç³°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¥Ü¥ì¡¼¡¢´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê°ËÅì¤Ï¡Ë½³¤êÊý¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¤¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ü¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤¿½³¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£WB¤«¤éWB¤Î´°àú¤Ê¹¶·â¡×¤È¡¢2¿Í¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ëÏ¢·ÈÃÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÁÃ«»á¤â¡ÖÊø¤·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°ËÅì¤¤¤ë¤È¥Ð¥Õ¤ëÃæÂ¼¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥ä¥Ù¥§¡¢¿Ì¤¨¤ë¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥ÞÉü³è¡×¡Ö¥±¥¤¥È¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö½ãÌé¥Ê¥¤¥¹¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÄ»È©¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¡Ö´°àú¤ä¤ó¡×¡Ö°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥·¥Ó¤ì¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö¥é¥ó¥¹·»ÄïºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ï71Ê¬¤Ëº¸CK¤«¤é°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾åÅÄåºÀ¤¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë3¡¼2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È²¦¹ñ¡É¤ËÎò»ËÅª¤Ê½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë