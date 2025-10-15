¡Ö³ÊÉé¤±¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÃç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢»î¹çÄ¾Á°¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤È¤ÎÃÌ¾Ð¤ËSNSÊ¨Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ×ÊÝ¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤ä¡×
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3¡¼2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÝ¡õ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÃçÎÉ¤·ÃÌ¾Ð¥·¡¼¥ó
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¤ËÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Î¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤ÇÂÐÀï¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç»Ï¤Þ¤ë»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¡¢ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝ¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Å«¤òÌÄ¤é¤¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÀï¤¦Èà¤é¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Î¾¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤Î¶¦±é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢SNS¤ä»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¤«¤Ã¤±¤¨¡×¡Ö¥ô¥£Æó¤Èµ×ÊÝ¤¢¤Ä¤¹¤®¡×¡Öµ×ÊÝ²¿ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖÃç¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¿¤±¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ëµ×ÊÝ¤µ¤ó¡×¡Ö³ÊÉé¤±¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ×ÊÝ¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤ä¡×¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÊÌÀ¤³¦¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾Á°¤Þ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Î¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´ÖÂ¨ºÂ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡£»î¹çÃæ¤ÏÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤«¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆüËÜ¤¬¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ3¡¼2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1¾¡¤âµó¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È²¦¹ñ¡É¤òÁê¼ê¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë