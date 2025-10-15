¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÉÔ»²²ÃÉ½ÌÀ¡¡¥Ó¥¶È¯µëµñÈÝ¤ÎÀ¤³¦ÂÎÁà
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊIGF¡Ë¤Ï14Æü¡¢ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê19Æü³«Ëë¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Î¥Ó¥¶È¯µë¤òµñÈÝ¤·¤¿·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Áª¼ê¸¢¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡IGF¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡ËÀ¼ÌÀ¤ÎÌµ¸ú²½¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê¤Î»²²Ã¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡¢³«ºÅÃÏÊÑ¹¹¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢14Æü¤ËCAS¤ÏÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¿Í¸ý¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¹¶·â¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¡£