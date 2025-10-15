¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô³«»Ï¡Ä¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´Ìµ¿Í¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
´ØÅì¤«¤é´ØÀ¾¤Þ¤Ç¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡¼¡£¹ñÆâ½é¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ØT2¡Ù·§Éô²íÍ§CEO¡Ê45¡Ë¤¬¸ì¤ë¡ÈÊªÎ®¿·»þÂå¡É¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô³«»Ï¡Ä¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´Ìµ¿Í¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¡©
¹ñÆâ½é¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¡×¾¦ÍÑ±¿¹Ô
Ìë¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ë1Âæ¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡£
¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë±¿Å¾¤¬¼«Æ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¶ÛµÞ»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¼êÆ°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦±¿Å¾ÀÊ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
¡Öº¸¼ÖÀþ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÖÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é¤ä¡ÖLiDAR¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¼ÖÀþÊÑ¹¹¤â¼«¿È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¡ØT2¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤À¡£
7·î¤Ë¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢´ØÅì-´ØÀ¾´Ö¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿¹Ô¡×¤Ç²ÙÊª¤òÍ¢Á÷¡£
¿ÀÆàÀî¡¦ºÂ´Ö»Ô¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸½ºßÃÏ¤ä¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÆ»Ï©¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¡§
¡Ö¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä½ÂÂÚ¾õ¶·¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÊý¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±¿¹Ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼ç¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¿Þ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Ïº£¤É¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÂçÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
Ìë¤Î8»þÈ¾¤ËÂçºå¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«6»þÁ°¤ËÌµ»öÅìµþ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¡×ÊªÎ®¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¡©
½µ¤Ë1²ó¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÊ¡»³ÄÌ±¿¡Ù¡Ê¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»Ä¶Èµ¬À©¤Ë¤è¤ê¡ÖÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡×¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÊ¡»³ÄÌ±¿¡ÙËÌÂ¼¿µ¼£ ¼¹¹ÔÌò°÷¡§
¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡È±¿Å¾¼ê¤Î¤Ê¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¡£5Ç¯¸å10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥¤ÏËÜÅö¤Ë±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼Ö¤¬Áö¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡×
¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é3¤«·î¡£
¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØT2¡Ù¤Î·§Éô²íÍ§CEO¡Ê45¡Ë¤Ë¸½¾õ¤È²ÝÂê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¼Ò¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î²ÙÊª¤ò1ÂæÊ¬°ú¤¼õ¤±¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ØT2¡Ù·§Éô²íÍ§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
¡Ö±¿Á÷²ñ¼Ò¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²Ù¼ç¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±¿¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ûÎÁ¡¦¿©ÉÊ¡¦À½»æ¶È³¦¤ÎÀ½ÉÊ¡¦·úºà¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç²ÙÊª¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ï¡©
·§ÉôCEO¡§
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÈó¾ï¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÊÀ¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ²ÙÊª¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í²ÙÊø¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼Â¾Ú¼Â¸³¤«¤é¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾¦ÍÑ±¿¹Ô¤Ç¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¡É¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·§ÉôCEO¡§
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅ·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Æ»Ï©¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹©»ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÁ´¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡ÈÌµ¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2Ç¯¸å¤Î±¿¹ÔÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌµ¿ÍÁö¹Ô¡×
¡ØT2¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤Ê¤·¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤Î¼Â¸½¤À¡£
¡ØT2¡Ù·§Éô²íÍ§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤òÌµ¿Í¾õÂÖ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Ï¡¢¡È¼Â¸½À¤¬¹â¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö2027Ç¯¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼ÂÍÑ²½¡×¤Ë¸þ¤±¡Ø»°É©ÃÏ½ê¡Ù¤È¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±ÒÀ±¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Î¡Ö·úÊªÆâ¡×¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëµ»½Ñ¡£
º£¸å¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡ÖÊªÎ®»ÜÀß¡×¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î·úÊªÆâ¤Î²Ù»«¤¾ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ìµ¿Í¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤À¡£
¡Ø»°É©ÃÏ½ê¡Ù´ð´´ÊªÎ®»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ ·ËÌÚÍªÅÍ ¼¼Ä¹¡§
¡Ö·úÊªÆâÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤«¤éÁÒ¸Ë¤Þ¤ÇÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ø»°°æÁÒ¸Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²Ù¼ç¤Î²ßÊª¤òÀÑ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Öº®ºÜÍ¢Á÷¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤äË§¹áºÞ¤Ê¤É¡¢·Á¤â½Å¤µ¤â°ã¤¦²ßÊª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤ËÆÏ¤¤¤¿²ßÊª¤òÊÝ´É¤»¤º¡¢¤¹¤°¤Ë»ÅÊ¬¤±¤Æ¼¡¤ÎÍ¢Á÷¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ÈÀÑºÜÎ¨¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡Ø»°°æÁÒ¸Ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ù±Ä¶ÈËÜÉô ¾¾ÍÕÂÙ¹ä ±Ä¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹¡§
¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Áö¤é¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ØT2¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö2¤Ä¤ÎÌò³ä¡×
¡Ö·úÊªÆâ¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¡×¤ä¡Öº®ºÜÍ¢Á÷¡×¤Î¾¦ÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¡¢¡Ö2027Ç¯°Ê¹ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë4¤Î±¿¹Ô¤ÈÏ¢Æ°¤·¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡ØT2¡Ù¤Î·§ÉôCEO¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤ò2000Âæ¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢¤âÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤ë·×²è¤À¡£
¢§27Ç¯10·î¡Á¡§±¿Å¾¼ê¤Î¾è¼Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¼«Æ°±¿Å¾¡ÊÅìµþ¡¾¿À¸Í´Ö¡Ë
¢§29Ç¯Ãæ½Ü¡Á¡§»ö¶È¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¡ÊÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¡Ë
¡½¡½¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï²¿½½Âæ¤â¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¡©
¡ØT2¡Ù·§Éô²íÍ§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÊªÎ®¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤½¤Î°ìÉô¤·¤«Ã´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò²¿¤È¤«»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤ÎÊªÎ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¦¡×
¡½¡½T2¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
·§ÉôCEO¡§
¡Ö²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¡É¤³¤È¡£²¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì¤Ä¤Ï¡Ú²æ¡¹¼«¿È¤¬±¿Á÷¤ò¹Ô¤¦¡Û¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²æ¡¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤é¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦±ó³Ö´Æ»ë¡¦ÊÝ¸±¡¦¥ê¡¼¥¹¡¦À°È÷¤Ê¤É¡Ú¼þÊÕ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄó°Æ¡¦Äó¶¡¡Û¤¹¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÊªÎ®¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò¶¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡ØT2¡Ù¤Ï¡¢¢§¼«¤é¤¬¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö±¿Á÷²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¢§¼«Æ°±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼þÊÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¶È¼Ô¡×¤ÎÌò³ä¤ÎÎ¾Êý¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ÊªÎ®¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑ¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡©
·§ÉôCEO¡§
¡ÖÊªÎ®¤¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£º£¤³¤ì¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Á´¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¡È²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Í¢Á÷¶È¤Ï¡Öº£¸å2Ê¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ·Ð±ÄÏÀ¤È·Ð±ÄÀïÎ¬ÏÀ¤¬ÀìÌç¤ÎÆþ»³¤µ¤ó¤À¡£
¡ØÁá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¶µ¼ø¡¡Æþ»³¾Ï±É¤µ¤ó¡§
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÂç¤Þ¤«¤ËÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£1¤Ä¤Ï¡ØT2¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ã¹âÂ®Æ»Ï©¡ä¤Î¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Ï¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¼ÖÀþ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢´ðËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¹ß¤ê¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¡£µÕ¤Ë¡ã³¹Ãæ¡ä¤Ï¿Í¤â¤¤¤ë¤·¿®¹æ¤â¤¢¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²È¤È¤«¤ªÅ¹¤Ë±¿¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î³¹Ãæ¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æþ»³¤µ¤ó¡§
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ØCBcloud¡Ù¤È¤¤¤¦¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ù¼ç¤È±¿Å¾¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¡È¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯ÈÇ¥¦¡¼¥Ð¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÓºÙ·ì´É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿Í¤¬¥¦¡¼¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤¤ÀÅÌ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ê¬Îà¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
2025年10月11日放送より
