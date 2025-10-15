¡È¤Û¤ÜÈ¾³Û¡É¤ä¡È7³ä°ú¡É¤â¡Ä¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡ÖÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¡×¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤ª¥È¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡ÚTHE TIME,¡Û
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡ÖÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¡×¤¬Ä¶¤ª¥È¥¯¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÍÌ¾Å¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬7³ä°ú¤¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖÌõ¤¢¤ê¼«ÈÎµ¡¡×¤â¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¡©
¡ÖÌõ¤Ê¤·¡×¾¦ÉÊ¤âÆþ¤Ã¤¿¡ÈÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ£¡É
¡Ö¥¬¥¹¥È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Îñ»Ò¤Ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Î¥Ô¥é¥Õ¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¿©¤Ù¤ë¤ÎÂç¹¥¤¡¢THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¦¸¶Àé¾½Éô°÷¤¬´ò¡¹¤È¤·¤ÆÈ¢¤ÎÃæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤ÎÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¡£
ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡¢8¼ïÎà9ÂÞ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢§¥¬¥¹¥È ¥Á¡¼¥ºIN¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ê155g¡Ë¡ß2
¢§¥¬¥¹¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡ß1
¢§¥¬¥¹¥È W¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¡õ¥é¥¤¥¹¡ß1
¢§¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó ËÜ³ÊÀ¸ñ»Ò¡Ê20¸ÄÌÜ°Â¡Ë¡ß1
¢§¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó ËãÇÌÆ¦Éå¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡ß1
¢§¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó Æù¤¢¤ó¤«¤±¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡ß1
¢§¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥á¥¥·¥«¥ó¥Ô¥é¥Õ¡ß1
¢§¤«¤é¹¥¤· ¤â¤â¤«¤éÍÈ¤²¡Ê230g¡Ë¡ß1
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö¥Á¡¼¥ºIN¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥¹¥´¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡£Ãæ¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡ÈÁ´Á³Ìõ¤¢¤ê´¶¤Ê¤¤¡É¡×
°ìÂÎ²¿¤¬¡ÖÌõ¤¢¤ê¡×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
¡Ø¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÙÅÄÃæ¤¤¤Ä¤ß¤µ¤ó¡§
¡Ö¡ÈÆâÍÆÎÌ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²óÄÌÈÎ¤ÇÌõ¤¢¤êÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¡ÈÌõ¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¡É¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢8ÉÊÃæ¢§¥Á¡¼¥ºIN¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¢§À¸ñ»Ò¢§¤â¤â¤«¤éÍÈ¤²¤Î3ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌõ¤Ê¤·¡×¤ÎÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¶â³Û¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÆâÍÆ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌõ¤¢¤ê¥»¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢Äê²Á¤Ê¤éÌó7960±ß¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç3980±ß¡×¡£
4000±ß¤â°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¡§
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Å¹ÊÞ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÈÁ´ÂÎÅª¤ËÍø±×¤ò³ÎÊÝ¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Û¤ÜÈ¾³Û¡×µí¤á¤·¡Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊ
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ø¾¾²°¡Ù¤ÎÌõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¤Ï¡Ä
¸¶Éô°÷¡§
¡Ö¤¦¤ª¤Ã¡ª¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¡£¥¹¥´¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µí¤á¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡¢µí¤á¤·¡¢µí¤á¤·¡¢µí¤á¤·¡¢¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤Ã¡ª¹ñ»ºµíÆù100¡ó¤Îµí¤á¤·¤â¡×
¤È¡¢»þ¡¹¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤â¤Î¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öµí¤á¤·16¿©¡Ü¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ÎÌõ¤¢¤ê¥»¥Ã¥È¡£
¢§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¤ä¢§È¯Çä»þ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¡¢¤µ¤é¤Ë¢§ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥Á¡¼¥ºµí¤á¤·¥Ô¥é¥Õ¤Þ¤Ç4¼ï20ÉÊ°Ê¾å¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¡ÖÌõ¤¢¤ê¾¦ÉÊ¤Ï¡×¤Ï°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìõ¤¢¤êÉÊ¤¬½Ð¼¡ÂèÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Äê²Á¤Ê¤é1Ëü±ßÁ°¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¡ÖÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç4980±ß¡×¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¡È50¡ó¥ª¥Õ²Á³Ê¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÙÀïÎ¬»ö¶ÈÉô¡¦µÈÎ±°¡Í¥²Â¤µ¤ó¡§
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥·¥å¥¯¥á¥ë¥ê¤Ï¡ÈÅß¤ËÇä¾å¤¬Î©¤Ä¾¦ÉÊ¡É¤Ê¤Î¤Ç²Æ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡£¡ÈÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤¿¤á¡É¤Ë¤â²Æ¤Ë¤ÏÌõ¤¢¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢°ìÅÙ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â¡ÖÌõ¤¢¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë16¿©Æþ¤Ã¤¿µí¤á¤·¤Ï¡¢¡ÖÌõ¤Ê¤·¡×¤ÎÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌõ¤¢¤ê¼«ÈÎµ¡¡×¤Ç¡È7³ä°ú¡É¾¦ÉÊ¤â
Ìõ¤¢¤ê¥°¥ë¥á¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤â¡£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¡ÖÅìÉðÃÝ¥ÎÄÍ±Ø¡×¹½Æâ¤Ë¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£¤½¤ÎÆâ6Âæ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¸¶Éô°÷¡§
¡ÖÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¡£¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬100±ß(»²¹Í²Á³Ê198±ß)¡£½ö¡¹±ñ¤Î¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤¬200±ß¡ª¡©(»²¹Í²Á³Ê783±ß)¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë´ÌµÍ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÂç¤¤¯ÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£
ÄÌ¾ï1000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉ÷Æ²¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÎäÅà¡¦1¿ÍÁ°¡Ë¤Ï¡¢330±ß¤È¡È7³ä°ú¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ï¤³¡¼¡Ù¹Êó¡¦ËÙ ÁáÎÉ°Í¤µ¤ó¡§
¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤¢¤È¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç¡¢Á´¹ñ16¤«½ê¤ËÌó60Âæ¤òÀßÃÖ¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
