¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿å10¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¿·¸ç¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¡È¿ûÅÄ¾Úö¡áµ×Éô»°À®¡É¤ÎÉ¬Á³À¡¡¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡¼ã¼ê½÷Êý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿·¸ç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÃË¡¦À¶¸¶¡£¿·¸ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËNHK¥É¥é¥Þ10¡ØÂç±ü¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ÇÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦ÏÀÊ¿¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì×½½½Ïº¤Ï¼Â¤ÎÉã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÜºî¤Ç½é¤Î¥É¥é¥Þ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¸ç¤Ï¡Ö»£±ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬²¹¤«¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÉã¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¿Æ»Ò½é¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂè4ÏÃ¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
