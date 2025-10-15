¿·³ã¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÇNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï11·î1Æü¤Ë¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·³ãÅ¹¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë3³¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¤ÎÜô¡¹¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥àÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Üô¡¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¹ØÆþ¼Ô¡¦ÀèÃå100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Üô¡¹¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£³«ºÅ»þ´Ö¤Ï13¡Á14»þ30Ê¬¡Ê10»þ45Ê¬¤ËÀ°Íý·ôÇÛÉÛÎó·ÁÀ®³«»Ï¡¢11»þ¤«¤éÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡ÊÅöÆü¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²Ä¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ°Íý·ô¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·³ãÅ¹3³¬¤Î¥²¡¼¥àÂÎ¸³²ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ÀèÃå½ç¤Ç1¿Í1ËçÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÏÄ¹²¬»Ô»ûÇñ¿åÂ²ÇîÊª´Û¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£ÀßÃÖ»þ´Ö¤Ï11¡Á17»þ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È104¡¦105¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡Ê¥°¥Ã¥º¡¢¥²¡¼¥à¡¢CD¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ë¤ò3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£ÀßÃÖ»þ´Ö¤Ï11¡Á17»þ¤Ç¡¢º®»¨»þ¤ÏÀ°Íý·ôÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¸¶ºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É
