ÆüËÜÂåÉ½¤¬²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¢ª´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î²÷µó¡É¤¬¾Ã¤¨¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡ª¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç²æ¡¹¤À¤±¤Î±ÉÍÀ¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ¤Î¡ÈÃ±ÆÈµÏ¿¡É¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£²¤Ç½ª¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÔÈ¿·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»Å¾å¤²¤Ï71Ê¬¤À¡£°ËÅì¤ÎÀºåÌ¤Êº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¡¢£³¡Ý£²¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄÏ¤ó¤À¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½é¾¡Íø¡£¤À¤¬¡¢¤ªÎÙ¤ê¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ä²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBEST ELEVEN¡Ù¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢£´ÆüÁ°¤Î´Ú¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´°ÇÔ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾¤Ë¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ïº²¤ÎÆ®»Ö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆµÕÅ¾¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¡¢²áµî°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶¯¹ñ¤«¤é¡¢±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤£±¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢Ã²¤Àá¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤ÇÍ£°ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤À¤±¤Î±ÉÍÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï..,¡£´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤À¤Ã¤¿¡È¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡É¤ÎµÏ¿¤òÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬20Ç¯°Ê¾åÁ°¡Ê1999Ç¯£³·î28Æü¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢£±¾¡£¶ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£²¤Ç½ª¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÔÈ¿·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»Å¾å¤²¤Ï71Ê¬¤À¡£°ËÅì¤ÎÀºåÌ¤Êº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¡¢£³¡Ý£²¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢Ã²¤Àá¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤ÇÍ£°ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤À¤±¤Î±ÉÍÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï..,¡£´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢Í£°ì¤À¤Ã¤¿¡È¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡É¤ÎµÏ¿¤òÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬20Ç¯°Ê¾åÁ°¡Ê1999Ç¯£³·î28Æü¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀïÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢£±¾¡£¶ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ