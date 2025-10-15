ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎò»ËÅª°ì¾¡¤Ë¾Î»¿¡Ö´Ú¹ñÀï¤ÎÂç¾¡¸å¡¢±À¤Î¾å¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸½¼Â¤Ë°ú¤­Ìá¤·¤¿¡×

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°È¾2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢54Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬ÄÉ·âÃÆ¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤È¤â¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Ï²áµî13ÅÙÂÐÀï¤·¡¢0¾¡2Ê¬¤±11ÇÔ¡£14²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£

¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÈÇ¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAS¡Ù¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ò²¼¤²¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡×¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¸µ»Ø´ø´±¤Ç¸½¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¡¢¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¡¢3-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÌë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Èá»´¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¹õÀ±¤Ç½ª¤¨¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ß2ÅÙÌÜ¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎò»ËÅªÇÔÀï¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀµÅö¤Ê¾¡Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÀï¤ÎÂç¾¡¡Ê5-0¡¿¢þ¡Ë¸å¡¢±À¤Î¾å¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸½¼Â¤Ë°ú¤­Ìá¤·¤¿¡×¡£


【ゴール動画】日本代表、ブラジル相手に歴史的逆転劇!













