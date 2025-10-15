Éã¤ËÆ´¤ìÂ©»Ò¤âÄ©Àï¡ª¡ÖÇò¸Ñ¤ÎÌ¯µ» ¡ÈÃÝ¥ó·Ý¡É¡×¹ñ¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤òÃÏ°è¤Ç¼õ¤±·Ñ¤°¡ÔÄ¹ºê¡Õ
200Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÁ¤ï¤ë ¹ñ¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡ÖÃÝ¥ó·Ý¡×¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¼ãµÜ°ð²Ù¿À¼Ò¤Ç14Æü¤È15Æü¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¡¢¶Æâ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¡Ö200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡×
º£·î1Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¼ãµÜ°ð²Ù¿À¼Ò¡£
ÆüÊë¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃÝ¥ó·Ý¤Î¾®²°Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈÃÝ¥ó·ÝÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー30¿Í¤Û¤É¤¬¡¢Ìµ»ö¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÝ¥ó·ÝÊÝÂ¸²ñ ¸åÆ£ À¶µ±²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»ö¸Î¡¢¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¿ÀÍÍ¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËèÇ¯Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Ç¯¤âÌµ»ö¤ËÊôÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹â¤µ10m¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃÝ¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ØÃÝ¥ó·Ý¡Ù¡£
¼ãµÜ°ð²Ù¿À¼Ò¤Ç200Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¤¹Ô¤ï¤ì¤ëÊôÇ¼ÍÙ¤ê¤Ç¡¢¿À¼Ò¤Î»È¤¤¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃË¸Ñ¡×¡Ö½÷¸Ñ¡×¤¬¿À¼Ò¤Î¸æ¿ÀÆÁ¤ò´î¤ó¤Ç¡¢Î¢¤ÎÃÝé®¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÍ·¤Ö»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Î2½µ´ÖÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»°±º·ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ÎÏ¡¸×¤µ¤ó(9)¤È¡¢¼¡ÃË¤ÎÁÖ¶õ¤µ¤ó(7)¤Î¿Æ»Ò3¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¼ãµÜ°ð²Ù¿À¼Ò¤ÇÃÝ¥ó·Ý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÏÂç¿Í¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×
¢¡Éã¤ËÆ´¤ì»Ò¸Ñ¤Ë¡Ä ¿Æ»Ò¤ÇÄ©Àï¡ª
»°±º¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢ÃË¸Ñ¤È¤·¤Æ7²óÌÜ¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï»Ò¸Ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹ÃË Ï¡¸×¤µ¤ó(9)¡Ë
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é(»Ï¤á¤¿)¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÏ¡¸×·¯¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤º¤ì°ì½ï¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢(¼«Ê¬¤â)´èÄ¥¤Ã¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡±é¼Ô¤¬Ì¿¤òÍÂ¤±¤ë ¡ÈÃÝÁª¤Ó¡É ¤Î½ÅÍ×À
ËÜÈÖ10ÆüÁ°¡¢ÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÈàµÏÄ®¤ÎÃÝÎÓ¤Ç¤¹¡£
ÃÝ¥ó·Ý¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖÃÝ¡×¤òµá¤á¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡ÖÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
º×¤ê¤Ç»È¤¦ÃÝ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬45cm°Ê¾å¡¢¹â¤µ11m°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÝ¥ó·ÝÊÝÂ¸²ñ ¸åÆ£ À¶µ±²ñÄ¹¡Ë
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬»È¤¦¤Î¤Ï¡¢3Ç¯～4Ç¯¤¯¤é¤¤¥¿¥±¥Î¥³¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤ò»È¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀá¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3Ç¯～4Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿ÃÝ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢²¼¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÃÝ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ò´ð½à¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ëÃÝ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤±¤ë¡ÖÃÝ¡×¤òÁª¤Ö¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÐ¤ë¸Ñ¤Î¿Í¡¢¤½¤ì¤ò²¼¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÊý¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ½àÈ÷¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÊÝÂ¸²ñ¤Ï¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢°ì¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼«Ê¬¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÝÀÚ¤ê¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ø¡ÖÇò¸Ñ¤ÎÌ¯µ»¤Ï¤¤¤«¤Ë¡×
ÍâÆü¡£
ÃÝ¤Ë¤ÏÂ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÛÈ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Î¸Å¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ò¸ÑÌò¤ÎÏ¡¸×¤¯¤ó¤ÈÁÖ¶õ¤¯¤ó¡¢ÃÝ¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ¹ÃË Ï¡¸×¤µ¤ó(9)¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£²£°ìÊ¸»ú¤ÈµÕ¾å¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÊÆóÃË ÁÖ¶õ·¯(7)¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÐ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤¬ÅÐ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤ÆÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
»°±º¤µ¤ó¤â¼ÂºÝ¤ËÃÝ¤ËÅÐ¤ê¤·¤Ê¤ê¤äÆÃÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë±éµ»¤À¤±¤Ë¡¢ÃÝ¤Î³ÑÅÙ¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È¤â¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·Î¸Å¤·¤Ê¤¬¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¡£
·Î¸Å¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¸Ñ¤Î¡Ö²£°ìÊ¸»ú¡×¤ä¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¤É¤â¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ÃË Ï¡¸×¤µ¤ó(9)¡Ë
¡Öµ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤ì¤¤¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÊÆóÃË ÁÖ¶õ·¯(7)¡Ë
¡Öµ»¤òÁý¤ä¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
Éã¤Î·ò¤µ¤ó¤â¡¢ÃÝ¤Î¾å¤Ç¤ÎÂçµ»¡ÖÅ·¤ÎµÕËÈ¡×¤ËÄ©Àï¡£
¡Ê¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡Ö¤¤ì¤¤¤«¤Í¡×
½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃË¸Ñ »°±º ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤ËÅÐ¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤Æ¤¤¤Æ´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ ¡È¾ðÇ®¤ÈÅÁÅý¡É¡£
º£Ç¯¤âÇò¸Ñ¤Î²ÚÎï¤Êµ»¤Ç¡¢¶Æâ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£
