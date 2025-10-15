À¤³¦¤Ç1Âæ¡£¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ëÉ÷¤ÎËâ²þÂ¤¥Ù¥ó¥Ä¤¬¥É¥Ð¥¤¤Ç¶¥Çä¤Ë
¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÁêËÀ¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¡£1989Ç¯¤«¤é¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»Â¿·¤Ç¥®¥ß¥Ã¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶·¿¤òÁ´¤¯¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Ä
¤½¤ÎÆ´¤ì¤ÈÇ®°Õ¤òÃí¤¤¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ç1Âæ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ëÉ÷¥«¥¹¥¿¥à¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬2024Ç¯À½¡ÖAVG¡×¡£·ã¥ì¥¢¼Ö¼ï¤ò¶¥Çä¤Ç¼è¤ê°·¤¦SBX CARS¤è¤ê¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖCL55 AMG¡×¤Ç¡¢Kleemann¤¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤5.4L¡¦V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï600ÇÏÎÏ¡£²þÂ¤Èñ¤Ï4400Ëü±ß°Ê¾å¤â¤«¤«¤Ã¤¿µæ¶Ë¤ÎÆÃÊÌ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¼þÊÕ¤Ï1989Ç¯¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Îµ¡´Ø½Æ¤ä¥´¥Ä¤¤¥¿¥¤¥ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó vs ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ø¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊÌ¤ì¤ÆV»ú·¿¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤Î¤¬Ç÷ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇÁ°Éô¤ÎLED¤Ï¸÷¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¼Ö¡Ö¥Ê¥¤¥È2000¡×¤ß¤¿¤¤¤Ëº¸±¦¤Ë±ýÉü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤¯¤é¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡©
¡ÖAVG¡×¤Ï²þÂ¤Á°¤Ë¤Õ¤¿¤ê¡Ü²þÂ¤¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë15ËükmÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¸½ºß¤ÎºÇ¹âÆþ»¥³Û¤Ï763Ëü±ß¤È¡¢¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤ËÇä¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢Ìó4,124Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù3Éôºî¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤¬10Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤è¤ê°Â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¡Ê²Á³Ê¤Ï²þÂ¤¤Ë±þ¤¸¤Æ±þÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿¡Ë
¤³¤³¤Þ¤Ç»÷¤»¤¿Ç®°Õ¤Ï¥¹¥´¤¤
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¤À¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²þÂ¤¤ò°ÍÍê¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°¦¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤Ï±Ç²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
