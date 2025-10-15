»°Ã«¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×ºäÅì×½½½Ïº¡õ¿·¸ç¡¡Éã»Ò¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¡ÖÉã¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¡×¸½Âå·à½éÄ©Àï¡ª¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÃËÌò
¡¡»°Ã«¹¬´î»á¡Ê64¡Ë¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê¸á¸å7¡Á11»þ¡Ë¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È¿å10¡É¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¿åÍË¸å10¡¦00¡ËÂè4ÏÃ¡Ê22Æü¡Ë¤Ë¡¢¼ã¼ê½÷Êý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì¿·¸ç¡Ê34¡Ë¤¬¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÃËÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¸½Âå·à½éÄ©Àï¡£¿À¼çÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎÉã¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì×½½½Ïº¡Ê69¡Ë¤È¤Î¥É¥é¥Þ¿Æ»Ò½é¶¦±é¤â¼Â¸½¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÉã¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«»á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ì±ÊüGPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥éµÓËÜ¤Ï2000Ç¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ö¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÍ¦µ¤¡×°ÊÍè¡£¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡¢¶¦±é¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÏÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®Ìò¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¸öÅÄ¥ê¥«Ìò¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡È»°Ã«ÀÄÇ¯¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿ÍÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ãÌò¡¢ÉÍÊÕ¤Ï½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÈ¬Ê¬¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¡Ë¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¸ç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÃË¡¦À¶¸¶¡£È¬Ê¬ºä¤«¤é1Æü¤âÁá¤¯µî¤ê¤¿¤¤¼ùÎ¤¤È¡¢¼Â¤ÏWS·à¾ì¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë¤·¤Æ¿À¼ç¤Î¹¾Æ¬ÏÀÊ¿¡Ê×½½½Ïº¡Ë¤¬ÀÅ¤«¤Ê¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£À¶¸¶¤ÏÉãÌ¼¤Î´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê»ý¤Ä¤Î¤«¡£
¡¡¿·¸ç¤Ï×½½½Ïº¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢4ºÐ¤Ë¤·¤Æ½éÉñÂæ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ìII¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç½÷³¤Â±¡¦¥Ê¥ßÌò¤â¹¥±é¤·¤¿¥Û¡¼¥×¡£23Ç¯¡¢NHK¥É¥é¥Þ10¡ÖÂç±üSeason2¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÌÐ¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤È15Âå¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤Ë»Å¤¨¤ëÏ·Ãæ¡¦ÈÄÁÒ¾¡ÀÅÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2²óÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£¡Öº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¸½Âå·à¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬²¹¤«¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÉã¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¿Æ»Ò½é¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂè4ÏÃ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£