¡¡CÂçºå¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥µ¥¯¥éºé¥±¡×¡£º£²ó¤ÏMF¼Æ»³¾»Ìé¡Ê23¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç5»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¹¶·â¤Î³Ë¤È¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤äºÇ¶á¤Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÇØÈÖ¹æ48¤Î¼Æ»³¾»Ìé¤Ç¤¹¡£°ÜÀÒ¤·¤Æ2Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÏÍ¥¤·¤¤¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¡£°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¤¹¤°¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁá¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¹áÀî¿¿»Ê¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤âº£¤âËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿»Ê¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤â°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ï¿¿»Ê¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯µó¤²¤¿4¥´¡¼¥ë¡¢»î¹ç¤ÏÁ´Éô¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿À¸ÍÀï¡Ê5·î6Æü¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£GK¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°àú¤Ç¤·¤¿¡£2ÆÀÅÀ¤·¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ¡²¬Àï¡Ê9·î13Æü¡Ë¤Î1ÅÀÌÜ¤Ï±¦Â¤Ç¤·¤¿¡£±¦Â¤Ç¤â·ë¹½ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±¦Â¤ò¤Û¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¾¡Éé¤·¤¿¤¤¥È¥Ã¥×²¼¤Ç½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÄà¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤È¤«ÏÂ²Î»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥Á¥¦¥ª¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü¥ê¡ÊÅÐÎ¤¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ê¸Å»³¡Ë·ó¸ç¤ÏÄà¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤È¡ÊËÜ´Ö¡Ë»ê²¸·¯¤È¡ÊÅÄÃæ¡Ë½ÙÂÁ·¯¤ÏÄà¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¶ä¿§¤ÎµûÂÎ¤¬³¤¤ÎÄì¤«¤é¥¥é¥¥é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ø5ËÜ¡Ê¤ÎÂÀ¤µ¤Î¡Ë¥µ¥¤¥º¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ç¼Æ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤è¤¯¥Ü¥¹¡Ê¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¤é¤ªÄà¤ê¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤Ã¤È·è¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¼Æ»³¡¡¾»Ìé¡Ê¤·¤Ð¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë2002¡ÊÊ¿14¡ËÇ¯7·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¾®2¤«¤é¹âºêFCÃæÀî¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø¤«¤éÂçµÜU¡½15¤Ø¡£¹â¹»¤ÇU¡½18¤Ë¾º³Ê¡£¹â3¤Î12·î2Æü¡¢J2°¦É²Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂçµÜ¤«¤é23Ç¯7·î¤ËCÂçºå¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢24Ç¯3·î16Æü¤ÎÄ»À´Àï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢59¥¥í¡¢Íø¤Â¤Ïº¸¡£