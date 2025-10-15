¡ÚÊ¿Ìî¸¬¡¡²æ¤¬Æ»15¡ÛºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤ËÂÑ¤¨½é¤ÎÅðÎÝ²¦¡¡ÅðÎÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä
¡¡ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î48ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹ø¤«¤éÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÄË¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢·è¤·¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤À¡£ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï82Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥È¥Þ¥½¥ó¤ÎÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤ÆÇØÁö¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿»þ¤Ë¥Ö¥Á¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¡¢¹ø¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò´¬¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿³«Ëë3ÀïÌÜ¡¢4·î6Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£8²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡²¼È¾¿È¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¤Î¤Ï¥³¡¼¥Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤éÁö¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥»¡¼¥Õ¡£¡ÖÂ¤¬°¤¯¤¿¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤éµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ¤ÏÁ´Éô¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®¸ù¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÇÛ¤»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ¿ô¤Ï81Ç¯¤«¤é8¡¢20¡¢14¡¢30¡¢17¡£ÅðÎÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁö¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅðÎÝ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¶©»Ë¤µ¤ó¡¢¹Åç¤Î¹â¶¶·ÄÉ§¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Î¹âÌÚË¡¢²°ÊßÍ×¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÁö¤ê²°¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÅðÎÝµ»½Ñ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ÎÊÊ¤äºÙ¤«¤¤¤³¤È¤â¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÇÏÎÏ¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥Æ¤¿¡£
¡¡ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÆùÎ¥¤ì¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´¬¤¤¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ²°Êß¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡10·î2Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê¥Ê¥´¥äµå¾ì¡Ë¤Ç45¸ÄÌÜ¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢3²óÏ¢Â³¼ºÇÔ¡£5Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¤±¤óÀ©¤Ë¤ª¤Ó¤½Ð¤µ¤ì¤Æ»°Åð¼ºÇÔ¡£¤³¤³¤«¤é4²óÏ¢Â³¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£²°Êß¤â6»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡£48¸Ä¤Î²°Êß¤ò1º¹¤ÇÄÉ¤¦·Á¤Ç17Æü¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡7·î5Æü¤ËµÙÍÜ¤·¤¿»³Æâ°ì¹°´ÆÆÄ¤ÎÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚ¼éÆ»¤µ¤ó¤ÏºÇ½ªÀï¤ÇÂÇÎÏÍ¥Àè¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÂçÅç¹¯ÆÁ¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é2¿Í¤Ç»°Í·´Ö¤ò¼é¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï»°ÎÝ¡£ËÍ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¼é¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÇµå¤òÌµÆñ¤Ë½èÍý¡£6²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤ÆÆóÅð¤ò·è¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»°Åð¤·¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤«¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£4¥¿¥³¤Ç°ìÅÙ¤â½ÐÎÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²°Êß¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÊ¿Ìî¡¡¸¬¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤±¤ó¡Ë1955Ç¯¡Ê¾¼30¡Ë6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¾¦Âç¤«¤é77Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£88Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¢94Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£½ÓÂ¶¯¸ª¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ9²ó¡£ÅðÎÝ²¦1²ó¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»451µ¾ÂÇ¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÃæÆü¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢»³´ß¥í¥¸¥¹¥¿¡¼¥º´ÆÆÄ¡£