¡Ú¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¥³¥é¥à¡Û¡Ö²Ö¤Î¥í¥¯¥¤¥Á¡×ÊõÉÙ»Î¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Çº¸»Í¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¡¡»ä¤Ï¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢7·î¤Ë39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤Ï³Ñ³¦¤Ç³èÌöÎÏ»Î¤âÂ¿¤¯¡Ö²Ö¤Î¥í¥¯¥¤¥Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë40ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¸½ÌòÎÏ»Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¼è¤ÏÊË»³¡Ê¸½´äÍ§¿ÆÊý¡Ë¡¢Ì¯µÁÎ¶¡Ê¸½¿¶Ê¬¿ÆÊý¡Ë¤¬ºòÇ¯°úÂà¡£¤½¤·¤ÆÊõÉÙ»Î¤¬½©¾ì½ê¤Ç16Ç¯È¾¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊõÉÙ»Î¤ÏÆþÌç¤«¤éµÙ¤ß¤Ê¤·¤Î³§¶Ð¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖÊõÉÙ»Î¡×¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤È¤óº¸»Í¤Ä¡£°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò´Ó¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤¬¤Æ¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ïº¸»Í¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤â²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê»Í¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¹ç¸ý¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²óµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ï¶¼°Ò¡£¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤Ï»×¤¤½Ð¤Î°ìÈÖ¤Ë14Ç¯½©¾ì½ê10ÆüÌÜ¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤Àï¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ»ä¤ÏÂç´Ø¡£¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÎÇ®Àï¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿17Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ï¸«»ö¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¶âÀ±¤òÇÛµë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¶Í»³¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤Ï°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Î¸åÇÚ¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥¯¥¤¥ÁÁÈ¤Ï¸½Ìò´Ø¼è¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÎÏ»Î¤¬³Ñ³¦¤òµî¤ë¤È¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æ±´üÀ¸¤ÏËÌ¥Ï¥êËá¡¢òì¤Î¸Ð¡¢¸æ¼¼³Ù¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÂ¿¤¯ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤âÆ±¤¸°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÎ¶¥±ºê»Ô¤ÎÄ¹»³Ãæ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÎÙÄ®¤ÎÆ£ÂåÃæ¡£´ÆÆÄÆ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå¥»¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÂ´¶È¸å¤ËÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Èà¤ÏÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¥×¥íÌîµå¡£²¿ÅÙ¤â¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ15Ç¯´Ö¡£39ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüº¢¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀáÀ©¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æ±¶¿¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î¥×¥í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Æ¸ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³ÚÅ·½êÂ°¤Îº¢¤Ï½ä¶È¤ÇË¬¤ì¤¿ÀçÂæ¤Ç°ì½ï¤Ë¿©»ö¤â¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ç¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÈà¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¼£¤·µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë