±©Ä»¿µ°ì¡¡Â¿Ë»¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡Ä¡×¡¡¸½ºß¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÄÅ·
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¿Ë»¤Ë¤è¤ê¤ª¶â¤ò»È¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£ÀáÌó¹¥¤¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö±©Ä»¤¯¤ó¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤ä¤í¡£»È¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Í¤ó¤ä¤í?»þ´Ö¤¬¡×¤ÈÀáÌó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Â¿Ë»¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±©Ä»¤Ï¡Ö»þ´Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óÀáÌó¤Ï¤·¤¿¤¤¡£¤±¤É¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤½¤â¤½¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÌë¤Î¡Ë9»þ¤Ë¤Ï¿²¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡ÖÄ«¤Ï4»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯¡¹Í§Ã£¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£