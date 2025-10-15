¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿WS·à¾ì¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¡Ä¿ûÅÄ¾Úö¡Èµ×Éô¡É¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÚÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¡¢¼ç±é¤Ë¿ûÅÄ¾Úö¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¢£¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡¦½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Ú2025Ç¯10·î´ü¡Û
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡WS·à¾ì¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë·ú¤Ä¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ç¤Ï¡¢µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ò¡¢£×£Ó·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡£Ìë¿©¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ë©Íé¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ×Éô¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µ×Éô¤¬½ñ¤½ª¤¨¤¿¸¶¹Æ¤ò¥ê¥«¤¬ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ëµ×Éô¤Ï¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ×Éô¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È£²¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤¹¤ë¤Èµ×Éô¤Ï¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
