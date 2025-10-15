¡ÚÂîµå¡Û½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤··è¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤È·ãÆÍ¡Ò¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢¡Ó
¡þÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2025(10·î11Æü¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï14Æü¤Ë½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Ç¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÀï¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-2¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¡£·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤Î½à·è¾¡¡¢Âè1»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì)¤¬¥¹¡¼ ¥ê¥ó¥Á¥¨¥óÁª¼ê(Æ±178°Ì)¤ò¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê(Æ±11°Ì)¤¬ÅÐ¾ì¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇ¾å°Ì(47°Ì)¤Î¥¾¥ó ¥¸¥¨¥óÁª¼êÁê¼ê¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
½à·è¾¡ÆÍÇË¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè3»î¹ç¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê(Æ±10°Ì)¤¬Æ±177°Ì¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÆ£Áª¼ê¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¤¬3Ï¢¾¡¤Ç½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜ¤Î½à·è¾¡·ë²Ì
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-1 ¥¹¡¼ ¥ê¥ó¥Á¥¨¥ó(11-4¡¢9-11¡¢11-5¡¢15-13)
¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-0 ¥¾¥ó ¥¸¥¨¥ó(11-7¡¢11-7¡¢11-7)
ÂçÆ£º»·î 3-0 LOY Ming Ying(11-5¡¢11-3¡¢11-9)