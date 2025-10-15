¡Úµð¿Í¡Û°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¡¡¿ÍÊÁ¤È¤È¤â¤Ë»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿à¶Ã°Û¤Îµ²±ÎÏá¡ÖÆüÂç¤Ï¤¤¤¤Âç³Ø¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà²ñ¸«¤¬£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÁíÀª¤Ï°ÛÎã¤Î£µ£³¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ£·¤Î¿ÍË¾¤òÊª¸ì¤ëËë°ú¤¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡×¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡ÛÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢Ä¹Ìî¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Êµ²±ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤¬£²£°£²£²Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î¤³¤È¡£Ì¾»É¤òÅÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤è¡¢ÆüÂç½Ð¿È¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÊì¹»¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼èºà¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢¿ô¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²£´Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¶¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£Åö»þ¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÇëÈø¤¬Á°Ç¯Ëö¤ËÄ¹Ìî¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë»³¤´¤â¤ê¡Ê¼«¼ç¥È¥ì¡Ë¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ÀèÇÚ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸¶¹Æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬Ãæ¤ËÄ¹Ìî¤¬¼èºàÃæ¤Îµ¼Ô¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¸½¤ì¡¢¿¬¤ò¥Ý¥ó¥Ã¤ÈÃ¡¤¤¤Æ°ì¸À¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¡£¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ç¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±À±£¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÉÃ´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¿ô¤«·î¤Ö¤ê¤Î²ñÏÃ¤é¤·¤¤²ñÏÃ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¼ã¼êµ¼Ô¤äµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢À±¤Î¿ô¤Û¤É¤¤¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö°ì²ð¤Îµ¼Ô¤Ê¤ó¤«¤Î´é¤Þ¤Ç¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¡×¤ÈÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤ª¤¦¡¢ÆüÂç¡×¡ÖÆüÂç¤Ï¤¤¤¤Âç³Ø¤À¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï²¿¤«¤ÈÊì¹»¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ÇÊÖÅú¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊì¹»¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ò¸«½¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ìî¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê£´£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦·§Âô¹ÒÊ¿¡Ë