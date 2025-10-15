PS½é¼ºÅÀ¤â¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥¹¥Í¥ë¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÁÀâ±¦ÏÓ¡Ö¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë½éÀï¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é¼ºÅÀ¡£ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤«¤é¿®Íê¤äÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤«¤é¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2-0¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥À¡¼¥Ó¥ó¤Ï»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ê¥ó¥º¤Ë»Íµå¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤ÆPS½é¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â2»àËþÎÝ¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç²÷Åê¤·¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖTBS¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö9²ó¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥í¥¦¥¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÁÀâ¤Î±¦ÏÓ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219¾¡¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤òÄÏ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÃ»¤¤µ²±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¶µ¤ï¤ë¡£´¶³Ð¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë