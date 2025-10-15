¥Þ¥óU¤Î10ÈÖ¤¬Ã¦Ë¹¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×¡¡¶Ã¤¤ÏÌµ¤·¡ÄÁ°È¾¤«¤é¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤¿¡×
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢ÆüËÜ¤Ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤ò2-0¤Ç½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¸åÈ¾¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤Æ2-3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁê¼ê¤Ë»Ë¾å½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â´í¸±¤À¤È´¶¤¸¤¿Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»°ãø¤â¤¤¤ë¤·¤Í¡£ÆüËÜ¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¡£ÆîÌî¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¤ËFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ò¸«¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ÏÆüËÜ¤¬´í¸±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤â2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢4-0¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤è¤ê¤â4-2¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¤ËÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È»Ë¾åºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹ñ¤¬¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥Ë¥ã¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËWÇÕ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤«¤é¤â³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²áÄø¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯³Ø¤Ó¼è¤ê¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÁê¼ê¤ËµÊ¤·¤¿ÇÔÀï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë