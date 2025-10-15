¥Ö¥é¥¸¥ëµ¼Ô¤¬Àä»¿¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î2Áª¼ê¡É¡¡¹¶Àª°ìÅ¾¡Ä1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡Öº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Îµ¼Ô¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢±óÀ¬¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é40¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ü¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Îµ¼Ô¤ËÆüËÜÀï¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁ°È¾¤è¤ê¤â°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢2-0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Á°È¾¤ÏÆüËÜ¤â·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2-0¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï2²ó¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò2²ó¤È¤âÀ¸¤«¤»¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö´Ú¹ñÀï¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç8¿Í¤¬°ã¤¦Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎWÇÕ¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÎÉ¤¤»î¹ç¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï¸«¤Ä¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È4»î¹ç¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤Ë2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Ç¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÏ¿¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤À¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡×¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤âÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤·¡¢WÇÕÍ½Áª¤ò³Ú¡¹ÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âð÷¤±¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ëÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤ç¤¦¤ÏÆüËÜ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¤è¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤¬¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È10ÈÖ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¾åÅÄ¡ÊåºÀ¤¡Ë¤ÈÆ²°Â¡ÊÎ§¡Ë¤À¤Í¡£¾åÅÄ¤Ï¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¤À¡£¤¢¤Èµ×ÊÝ¤â¤¤¤¤¤Í¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤ì¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£¾åÅÄ¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ç8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë¤À¤í¡©¡¡¤½¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¤¤ç¤¦¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ÈGK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤âÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤Ï°ìÅÙ¤â¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¼¡¤ÎWÇÕ¤Ï½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£²áµî2²ó¤ÎWÇÕ¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Á°¡¹²ó¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤·¡¢Á°²ó¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËPKÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡£½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×¤È¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬WÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë