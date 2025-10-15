¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡ÙÂè3ÏÃ¡¡¡Èµ×Éô¡É¿ûÅÄ¾Úö¡¢¼Çµï¤ÎÂæËÜ¤ò¼¹É®¡¡¡È¥ê¥«¡ÉÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê
¡¡»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬15Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂæËÜÊÒ¼ê¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤ë¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ð¥Ö¥ëÁ°Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ï¡ÖSHIBUYA109¡×¤ä¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤òÍÊ¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡WS·à¾ì¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë·ú¤Ä¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ç¤Ï¡¢µ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤òWS·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡£Ìë¿©¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ë©Íé¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ×Éô¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µ×Éô¤¬½ñ¤½ª¤¨¤¿¸¶¹Æ¤ò¥ê¥«¤¬ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ëµ×Éô¤Ï¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ×Éô¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤¹¤ë¤Èµ×Éô¤Ï¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂæËÜÊÒ¼ê¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤ë¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥Ð¥Ö¥ëÁ°Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ï¡ÖSHIBUYA109¡×¤ä¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤òÍÊ¤·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡WS·à¾ì¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë·ú¤Ä¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ç¤Ï¡¢µ×Éô¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤òWS·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏË©Íé¾Ê¸ã¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¡£Ìë¿©¤òÍê¤Þ¤ì¤¿Ë©Íé¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥í¡¼¥ÖÁñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸öÅÄ¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤ÎÉô²°¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ×Éô¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µ×Éô¤¬½ñ¤½ª¤¨¤¿¸¶¹Æ¤ò¥ê¥«¤¬ÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ëµ×Éô¤Ï¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ×Éô¤ËÂÐ¤·¡ÖÄ¹¤¤¤ÈµÒ¤¬Ë°¤¤ë¡×¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È2¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤¹¤ë¤Èµ×Éô¤Ï¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£