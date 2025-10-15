¡ØESCAPE¡ÙÂè2ÏÃ¡È·ë°Ê¡ÉºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õ¡ÈÂç²ð¡Éº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤¬Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÙÂè2ÏÃ¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£±é½Ð¤Ï¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤Î¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¤Ò¤«¤ï¤«¤è¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡È¬¿ÀÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹Îá¾îŽ¥È¬¿À·ë°Ê¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤Ë3²¯±ß¤Î¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¡¢¼çÈÈ³Ê¤ÎÃË¡¦ºØÆ£¾æ¼£¡ÊÈÓÅÄ´ðÍ´¡Ë¤¬µÞ»à¤·¡¢¿ÈÂå¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£·ë°Ê¤Ï·ä¤ò¸«¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Í¶²ýÈÈ¤Î°ì¿Í¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¤È°ì½ï¤ËÆ¨Áö¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ø¥Ï¥Á¡Ù¡Ø¥ê¥ó¥À¡Ù¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦·ë°Ê¤ÈÂç²ð¡£¤â¤È¤â¤È½»¤àÀ¤³¦¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë2¿Í¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¬¿À²È¤Î¸µ²ÈÀ¯ÉØ¡¦¾ëÇ·Æâ¾½¡Ê¸¶º»ÃÎ³¨¡Ë¤Î¤¤¤ëÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿·ë°Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾½¤ÏËÜÅö¤ÎÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤ÆÈà½÷¤¬È¬¿À²È¤ò½Ð¤¿¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â°ìÈÖ»ä¤Î¤³¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¥Ñ¥Ñ¤È¤«½ÇÊìÍÍ¤È¤«¤è¤ê¤º¤Ã¤È¡×¤È¡¢¾½¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë·ë°Ê¤Ï¡ÖÁá¤¯¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬¤Ï¤ä¤ë¡£
¡¡¾½¤ÏÉ×¤È2¿Í¤ÇÌ´¤À¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿·ë°Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤½¤³¤Ë¾½¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¾¶È°÷¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£2¿Í¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ë°Ê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦Éã¡¦È¬¿À·Ä»Ö¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËºØÆ£¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ç¯²ì¾õ¤òÈ¯¸«¡£Ç¯²ì¾õ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎºØÆ£É×ºÊ¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢·Ä»Ö¤Î»Ø¼¨¤ÇÇ¯²ì¾õ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë½»½ê¤Ë¸þ¤«¤¦ËüÂå¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¡£¤½¤³¤ÇÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤òÓÌ¤®²ó¤ëµ¼Ô¡¦ÇòÌÚ¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ½é¤Ï±ì¤¿¤¬¤ëËüÂå¤À¤¬¡¢ÇòÌÚ¤«¤éÌ¯¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖºØÆ£¤ÏÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡×¡£
¡¡¤¢¤Î·ï¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ëËüÂå¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºØÆ£¤Î¸µºÊ¡¦¹âÌÚ±Ù»Ò¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢ºØÆ£¤È·Ä»Ö¤È¤Î´Ö¤Ç27Ç¯Á°¤Ë²¿¤é¤«¤Î°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£27Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤Î°Ç¡É¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÙÂè2ÏÃ¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£±é½Ð¤Ï¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤Î¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¤Ò¤«¤ï¤«¤è¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡È¬¿ÀÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹Îá¾îŽ¥È¬¿À·ë°Ê¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤Ë3²¯±ß¤Î¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¡¢¼çÈÈ³Ê¤ÎÃË¡¦ºØÆ£¾æ¼£¡ÊÈÓÅÄ´ðÍ´¡Ë¤¬µÞ»à¤·¡¢¿ÈÂå¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£·ë°Ê¤Ï·ä¤ò¸«¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Í¶²ýÈÈ¤Î°ì¿Í¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¤È°ì½ï¤ËÆ¨Áö¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿·ë°Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾½¤ÏËÜÅö¤ÎÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤ÆÈà½÷¤¬È¬¿À²È¤ò½Ð¤¿¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â°ìÈÖ»ä¤Î¤³¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¥Ñ¥Ñ¤È¤«½ÇÊìÍÍ¤È¤«¤è¤ê¤º¤Ã¤È¡×¤È¡¢¾½¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë·ë°Ê¤Ï¡ÖÁá¤¯¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬¤Ï¤ä¤ë¡£
¡¡¾½¤ÏÉ×¤È2¿Í¤ÇÌ´¤À¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿·ë°Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤½¤³¤Ë¾½¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¾¶È°÷¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£2¿Í¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Å¹¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ë°Ê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦Éã¡¦È¬¿À·Ä»Ö¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËºØÆ£¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ç¯²ì¾õ¤òÈ¯¸«¡£Ç¯²ì¾õ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎºØÆ£É×ºÊ¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢·Ä»Ö¤Î»Ø¼¨¤ÇÇ¯²ì¾õ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë½»½ê¤Ë¸þ¤«¤¦ËüÂå¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¡£¤½¤³¤ÇÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤òÓÌ¤®²ó¤ëµ¼Ô¡¦ÇòÌÚ¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ½é¤Ï±ì¤¿¤¬¤ëËüÂå¤À¤¬¡¢ÇòÌÚ¤«¤éÌ¯¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖºØÆ£¤ÏÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡×¡£
¡¡¤¢¤Î·ï¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ëËüÂå¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºØÆ£¤Î¸µºÊ¡¦¹âÌÚ±Ù»Ò¡Ê¹õÂô¤¢¤¹¤«¡Ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢ºØÆ£¤È·Ä»Ö¤È¤Î´Ö¤Ç27Ç¯Á°¤Ë²¿¤é¤«¤Î°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£27Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÈ¬¿ÀÀ½Ìô¤Î°Ç¡É¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·ë°Ê¤ÈÂç²ð¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£