¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£±£¶Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÇÆ¼Ô¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²Æ¤Îµ²±¤Î¥¥é¥¥éÉôÊ¬¤Î¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿Ê£¿ôËç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤Ã¤Ú¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡ÖÅ·»È¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤Û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£