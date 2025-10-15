¡Ö³¹¤Î¥¬¥é¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¡×½»Ì±¤Ï¡ÈÉÔ²÷´¶¡É¡¡Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ±Ø¼þÊÕ¤Ë37¥«½ê¤Î¡ÈÍî½ñ¤¡É¡¡ÂÐ¹³¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â
Íî½ñ¤¤À¤é¤±¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ä¡¢¥Ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ë¤Þ¤ÇÍî½ñ¤¤¬¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤¿Íî½ñ¤¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºù¤ÎÌ¾½ê¡¦ÌÜ¹õÀî¤¬Î®¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡£
¡Ö¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÎÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Ë¤âÍî½ñ¤¤¬¡Ä
±ØÁ°¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Î³Æ½ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍî½ñ¤¡£
½ÕÀè¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¦ÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¹õÀî±è¤¤¤Î¤¹¤°²£¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÍî½ñ¤¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Íî½ñ¤¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢³¹¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÍî½ñ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÃæÌÜ¹õ±Ø¼þÊÕ¤Î37¥«½ê¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡ÈÉÔ²÷´¶¡É¤¢¤é¤ï¤Ë
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ËÍî½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¸²ÖÅ¹¤Ï¡¢¡ÈÉÔ²÷´¶¡É¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
Íî½ñ¤Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿À¸²ÖÅ¹¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ìë¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó°ìÂÓ¤Û¤È¤ó¤É¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Íî½ñ¤¤À¤é¤±¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤âÉÔËþ´é¤À¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡¢¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£µö²Ä¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤¹¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¡×¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÃæÌÜ¹õ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃæÌÜ¹õ°é¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³¹¤Î¥¬¥é¤¬°¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Íî½ñ¤¤Ø¤ÎÂÐ¹³¤Ç¥¢¡¼¥È¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤â
°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Ï©±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Íî½ñ¤¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
NPO¡ÊÌ±´ÖÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ËË¡¿Í¡Ö365¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡×¤¬µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿Ìó80¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÉ¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤È°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
365¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡¦ÅÄÂ¼Í¦µ¤¤µ¤ó¡§
ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤«¤Ê¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾Ã¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¸µ¤ÎÍî½ñ¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï°¼Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Î¸¡µó¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×10·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë