¡Ê±¦¡Ë¼Ì¿¿²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÅÔÃÛ¶Á°ì¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§º£°æ ¹¯°ì¡Ë
¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤Î¼ã¼Ô¤ÎÉô²°
30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØTOKYO STYLE¡Ù¡ÊÅÔÃÛ¶Á°ìÃø¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï¢ºÜ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤ÎÉ®¼Ô¡¢ËªÃ«ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÂç»ö¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤Î¤¿¤Ó½ñÀÒ¡Ø¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ï¢ºÜ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÔÃÛ¶Á°ì¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï½ñÀÒ¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËªÃ«¤µ¤ó¤¬1993Ç¯È¯Çä¤Î¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤È2025Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Ù¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤òµÏ¿¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤òÂª¤¨¤¿ÅÁÀâ¤Î¼Ì¿¿½¸
¸½Âå¤Ï¡¢SNS¤ò³«¤±¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀµ²ò¡¢Êë¤é¤·¤Î¥³¥Ä¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬È¯¿®¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÊë¤é¤·¡×¤ÏÃ¼Ëö¤Î¤Ê¤«¤ËÌµ¸Â¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢30Ç¯Á°¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÉáÄÌ¤ÎÉô²°¡×¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ØTOKYO STYLE¡Ù¡ÊÅÔÃÛ ¶Á°ìÃø¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢80Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤Î¥æ¡¼¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡¢¡ÈÉô²°¡É¤ò¼´¤ËµÏ¿¤·¤¿°ìºý¤À¡£
¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤ÎÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÉô²°¡£ÀöÂõÊª¤äÉß¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÉÛÃÄ¤Þ¤Ç¼Ì¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Èà¤é¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤ÎÀ¸³è¤À¡£¤½¤ÎµÏ¿¤ÏÎß·×10ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆºòÇ¯2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¡Öapartamento¡×¡Ê¥¢¥Ñ¥ë¥¿¥á¥ó¥È¡Ë¤«¤é°¦Â¢ÈÇ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï2024Ç¯¤ËÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎSNS¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÊë¤é¤·¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂÎ²¹¤ä¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤´ãº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¼èºàµ»ö¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó»ÖË¾¤Î¼ã¼Ô¤ÎÉô²°¡£É®¼Ô½êÍ¤Î¡ØTOKYO STYLE¡ÙµþÅÔ½ñ±¡ÈÇÂè1ºþ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÅÔÃÛ ¶Á°ì¡Ê¤Ä¤Å¤¡¦¤¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë¡¿1956Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1976¡Á1986Ç¯¡ØPOPEYE¡Ù¡ØBRUTUS¡Ù¤Ç¸½ÂåÈþ½Ñ¤ä·úÃÛ¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤òÃ´Åö¡£1989¡Á1992Ç¯¤ËÁ´102´¬¤Î¡Ø¥¢¡¼¥È¥é¥ó¥À¥à¡Ù¤ò´©¹Ô¡£1993Ç¯¡¢¼«¤é¼èºà¡¦»£±Æ¤·¤¿¡ØTOKYO STYLE¡Ù¡ÊµþÅÔ½ñ±¡¡¿¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢1997Ç¯¡ØROADSIDE JAPAN ÄÁÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤ÇÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤â¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§º£°æ ¹¯°ì¡Ë
¤Ê¤¼¡¢¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
º£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¼ã¼Ô¤ÎÉô²°¤Ï¡¢º£¤Î¡ÖSNS¤Ç¸«¤ëÉô²°¡×¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È»¨Â¿¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤¿Éô²°¡½¡½¤½¤ì¤¬È¯ÇäÅö½é¤«¤éÉô¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢º£¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤é¤ìÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤Ï¾¯¿ô
ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¡ØPOPEYE¡Ù¤ä¡ØBRUTUS¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤»¨»ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
»¨»ïÊ¸²½¤¬Á´À¹¤Î»þÂå¡¢»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÀµ²ò¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ÆÎ®¹Ô¤ò¤Ä¤¯¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¡»¡»¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¤¡¼Ãµ¤·¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢Åö»þ¤Î»¨»ï¤¬¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤À¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÍ§Ã£¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»¨»ïÅª¤Ê¤ªÞ¯Íî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶¹¤¯¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢³°¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢2¸®ÌÜ¤ÏÃ¯¤«¤Î¶¹¤¤Éô²°¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤¬Éß¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç±ø¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤ó¤Þ¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¿ôÉô²°¤Þ¤ï¤Ã¤Æµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é»¨»ï¤Î¥Í¥¿¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢100»öÎã¤¯¤é¤¤½¸¤á¤ì¤ÐÊÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÔÃÛ¶Á°ì¤µ¤ó¡¡°Ê²¼¤ÎÈ¯¸À¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤Ï¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¡¢¤Æ¤é¤¤¤¬¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£É®¼Ô½êÍ¤Î¡ØTOKYO STYLE¡ÙµþÅÔ½ñ±¡ÈÇÂè1ºþ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«Î©¤Æ¤Î¤â¤È¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÖµÏ¿¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÉáÄÌ¤ÎÉô²°¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£»£±Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·úÃÛ»¨»ï¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¶¹¤¤Éô²°¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀµÌÌ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¡£
ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¶¹¤¤Éô²°¡É¡È»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¡É¤È¤·¤Æ¥Í¥¿Åª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ò±Ç¤¹¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËµÏ¿¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤ÈÅö»þ¤Î¶õµ¤¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ä¤¹¤Ù¤µ®½Å¤ÊµÏ¿¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Ø¤Î·É°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£
SNS¤Ç¤ÏÈ¯¿®¼Ô¤Î¡Ö¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ä·×»»¤¬ÀèÎ©¤Á¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤Ë¤ÏÊë¤é¤·¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÎÄê¤·¡¢°¦¤ª¤·¤àÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ëµÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¡ØTOKYO STYLE¡Ù°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò´©¹Ô¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£½µ´©¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØROADSIDERS' weekly¡Ù¤ò¼çºË¤·¡¢69ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê»£±Æ¡§º£°æ ¹¯°ì¡Ë
¡ÖÃ¯¤¬´î¤Ö¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»î¤ß¤ÏºÇ½é¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÉô²°¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éµÏ¿¤¹¤ë¡×´ë²è¤ò¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÅÔÃÛ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÎä¤¿¤¤È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤½¤ó¤ÊÉô²°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬´î¤Ö¤Î¡©¡Ù¡Ø¸«±É¤¨¤¬°¤¤¡Ù¡ØÌ´¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢2¡Á3Ç¯¤«¤±¤Æ»£¤ê¤¿¤á¤Æ¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ËÌµÍý¤ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
´©¹Ô¸å¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÏÄ¹¤¯ÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÔ»Ô¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é³¤³°¤Ç¤â¶¦´¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤Î¸å¤â¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï30ºý°Ê¾å¤ÎÃøºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä±é²Î¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿»ëÅÀ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡É¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡É¤ÈÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡È¸«±É¤¨¤¬°¤¤¡É¤È±£¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ë½É¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¸«È´¤¯»ëÅÀ¤À¡£
2025Ç¯¤Ë¡ÈÉáÄÌ¡É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢2020Ç¯Âå¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï2024Ç¯½é²Æ¤«¤é¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¼èºà¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢É½ÌÌ¾å¤Î»¨Â¿¤µ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥â¥Î¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿Êë¤é¤·¤ÎÊÑ²½¡¢SNS¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤ÏSNS¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î»Ñ¡£º£¤Î¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éËÒ²ÎÅª¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼èºà»þ¤ËÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö½é¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØTOKYO STYLE¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¤¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤¬¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤±¤ì¤É¼èºà¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¼Ì¿¿²È¤¿¤Á¤¬ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½»¿Í¤ÎÂÎ²¹¤ä¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤¬³Î¤«¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À°¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äËÜÃª¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ï¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¿ÍÀ¸¤Ï½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ëè²ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î¿´¤Î±üÄì¤«¤é¡¢íõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤ä´õË¾¤ò´Þ¤ó¤ÀÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆâÌÌ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎË¤«¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¡£
Â¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¼«°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿É½¸½¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÉ¤é¤®¤äÉÔ´°Á´¤µ¤ò´Þ¤ó¤À¡ÈÁÇ¤ÎÊë¤é¤·¡É¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¸ÀÍÕ¤È¼Ì¿¿¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËªÃ« ÃÒ»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¡ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óAsuamu¼çºË¡Ë