¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬2025Ç¯10·î12Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤òµá¤á¤ÆÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ò»¶ºö¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬È¯·¡¤·¤¿¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤Î¿ô¡¹
¡¡¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Ç²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¥²ー¥à¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯¸«¤Ä¤«¤ëÎ¹¡ª¡Ú¤Ö¤é¤ê½©ÍÕÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥²ー¥à¹¥¤¤ÎÃÓºê¤¬²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ä¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥Æ¥È¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿1990Ç¯Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¥«¥éー²èÌÌ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥¬¤Î·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥²ー¥à¥®¥¢¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥½¥Õ¥È¤ÎÃª¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ø¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¤Î¥È¥à¡¦¥½ー¥ä¡Ù¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö²¶¤Î·»µ®¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ØÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¡¢²È¤Ë¡×¤È²û¤«¤·¤à¤Ê¤É¡¢¥²ー¥àÃÌµÁ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãª¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ ¶¯½±!¥µ¥¤¥ä¿Í¡Ù¤òÈ¯·¡¤·¡ÖÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡×¤È¹ØÆþ¤ò·èÄê¡£¥Õ¥¡¥ß¥³¥óËÜÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÓºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZII ·ã¿À¥Õ¥êー¥¶!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¥½¥Õ¥È¤òÂ¿¿ôÈ¯¸«¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ï¡¢º£Æü¡×¡ÖÍ½Äê³°¤Î½ÐÈñ¤À¤ï¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÃÓºê¤ÎÊªÍß¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²¶¤¢¤ì¤âÍß¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¡£¤¢¤È¥ë¥Ñ¥ó¤Î¥²ー¥à¤âÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤ÀÍß¤·¤¤¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¼¡¡¹¤Èµó¤²¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢»³¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤¿Íß¤·¤¤¤Î¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤È¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥¸¥ã¥ó¥×II¡Ù¤É¤Á¤é¤òÇã¤¦¤«¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÇã¤ª¤¦¡ª Âç¿Í¤À¤«¤é¡×¤ÈÂç¿ÍÇã¤¤¤òÂ¨·è¡£¤³¤ì¤éÂ¿¿ô¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤È¡¢¥²ー¥à¥®¥¢¡õ¥Õ¥¡¥ß¥³¥óËÜÂÎ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÓºê¤Ï¡ÖÇ¾½Á½Ð¤ë¤ï¡£Çã¤¤¤Þ¤¯¤ê¡×¤È¥Ï¥¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£·ë²Ì¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¶â³Û¤Ï7Ëü8322±ß¡£¥ì¥¸¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÃÓºê¤Ï¡Ö²¶¤Ï¼Ö¤È¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÇã¤¦¤«¤é¡£¶«¤ó¤Ç¥²ー¥àÇã¤Ã¤Æ¼ò°û¤ó¤Ç¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤¦°ì¸®¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥»¥¬¥µ¥¿ー¥óÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È·º»ö¡Ù¤È¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー2¡Ù¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇúÇã¤¤¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÓºê¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆ°²èÆâ¤Î¥²ー¥à¥Èー¥¯¤¬¤É¤ì¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ò吞¤ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Æ°²è¡ªËÜÅö¤ËºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÂç¿ÍÇã¤¤¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë