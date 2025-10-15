Photo: Adobe Stock

¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë

¡Ö½Ð¼Ò¤·¤¿¤é¤Þ¤º¥á¡¼¥ëÊÖ¿®¡×¡Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©

¡¡ËèÄ«»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤­¡¢¤Þ¤º²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡»ä¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³ÎÇ§¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü1Æü¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡¤¢¤é¤«¤¸¤á²¿¤È¤Ê¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢Ä«¤Î¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÌµ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£

¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¤È¤­¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£

¡¡°ìÅÙ¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¿¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë

¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£

¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¼¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Î2012Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬ËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤¿¤Ã¤¿39¡ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î61¡ó¤Î»þ´Ö¤ÏÏ¢Íí¤äÄ´À°¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¡¢¥á¡¼¥ë¤¬¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÂ¿Ë»ÃæÆÇ¤À¡ª
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê

¡¡¥á¡¼¥ëÂÐ±þ¤¬¤¤¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£

¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤Ë¼ºÎé¤ÊÉ½¸½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òAI¤ËÅººï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£

¡¡1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍÆ°×¤¯Êø²õ¤µ¤»¤ë¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤»¤º¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë

¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¡¢Èà¤é¤¬»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£

Ä«¥¤¥Á¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë½èÍý¤Ï1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê

¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Ï¤Þ¤º¡Ö¥á¡¼¥ë½èÍý°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£

¡¡¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥±¡¼¥­¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥¤¥ä¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£

¡¡¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤µ¤¤Å¤­¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥ä¤Ê»Å»ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£

¡¡¤Þ¤¢¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ëÂÐ±þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª°Â¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë½èÍý¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î²ó¿ô¤ò1Æü3²ó¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î½µ¡¢¤Õ¤À¤ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤¬¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï20¡ó¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê

¡¡»ä¤Ï¥¯¥»¤Ç¤¹¤°¼õ¿®È¢¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÄÌÃÎ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¶²¤é¤¯¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ë¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡1Æü¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¶¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£

¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë