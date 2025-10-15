ÆÃ¹¶Ââ¡ÖÁ´°÷»Ö´ê¡×¤Ï¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¡©À¸´Ô¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÌ¿Îá¡É¤ÎÂ¸ºß¡Ä·³¾åÁØÉô¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
ÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ëÅ¨´Ï¤Ø¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃ¹¶¡×ºîÀï¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌµËÅ¤µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶õ¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬µ¢¤é¤Ì¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤ÏÎ¦·³¤ÎÊóÆ»ÈÉ°÷¤È¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë½¾·³¤·¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢1945Ç¯¡¢ÃÎÍ÷¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ËÅ¾Â°¡£¤½¤³¤ÇÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤ÎÆùÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹âÌÚ½ÓÏ¯¡ØÆÃ¹¶´ðÃÏ ÃÎÍ÷¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ö´ê¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶Ââ¤Ï
¡Ö¤¨¤é¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ö´ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡»ä¤Ï¡¢À¸»Ä¤ê¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ë¤¢¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£²Ïºê¹¸÷¤Ï»Ø¤µ¤¤Î¤¿¤Ð¤³¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿Îá¤Ç¤¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»Í¹ñ¤Î¾¾»³»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¢Âç³¹Æ»¤Ë¶á¤¤Î¹´Û¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢»ä¤Ï²Ïºê¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¬Á¥¤ÇÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢²Ïºê¤ÏÌµÀþÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Î¹´Û¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µ¤»ý¤¬¹Ô¤¤È¤É¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£²Ïºê¤Ï½ªÀï¸å¤Ë¾¾»³»Ô¤Ëµ¢¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢»ÔÆâ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾»³»Ô¤Ï¸Î¶¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ïºê¤ÏÂçÀµ13Ç¯7·î22ÆüÀ¸¤ì¤Ç¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿»þ¤Ï20ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¾ÉôÂè°ì¡»¸ÞÉôÂâ¤Î¸àÄ¹¤Ç¡¢Ä«Á¯·Ä¾°ÆîÆ»¤ÎÝùÀîÈô¹Ô¾ì¤Ç¡¢Ï¢Æü¡¢¶õÃæÀïÆ®¤È¹ÒË¡¤Î·ã¤·¤¤·±Îý¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ20Ç¯2·î1Æü¤ÎÄ«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²Ïºê¸àÄ¹¤¬ÆâÌ³ÈÉÄ¹¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤±¤Ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÈÉÄ¹¤Ï¡¢
¡Ö¤¦¤Á¤«¤é¤âÆÃ¹¶Ââ¤¬¤Ç¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡×
¡¡¤È¡¢·ø¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²Ïºê¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÀï¾ì¤ÇÎ¦³¤·³¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤¬½Ð·â¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬»Ö´ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤Î¿Í¡¹¤ò¤¨¤é¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä«Á¯¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ì¿Îá¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤âºÇ½é¤Ï
¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹ÃË¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤È¡¢ÈÉÄ¹¤Ëµ¤·Ú¤ËÅú¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë·±Îý¤Ë¤Ç¤ëÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉôÂâÄ¹¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢½¸¹ç¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î12Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°ÓÂçÝ¤ÌÐÉ×¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¡¢¾¯°ÓµÜºêÉ§¼¡¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¢Æ±²£ÅÄÀµ¸²¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¸àÄ¹²Ïºê¹¸÷¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¢Æ±²£Èø¸Æó¡Ê³òÂÀ¡Ë¡¢°Ê²¼Ê¼Ä¹¡¢¸åÆ£ÀµÈþ¡Ê»³·Á¸©¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÍ¦¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë¡¢º´Æ£ÄðÆóÏº¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡¢Ê¡²ÈµÁ¿®¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¡¢º£°æ¼Â¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¶¯¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡¢´ä´Ö¾¡Ì¦¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡£
¡¡ÉôÂâÄ¹¤Îº´Æ£¾¯º´¤Ï¡¢À°Îó¤·¤¿12Ì¾¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
