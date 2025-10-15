¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×ÉÔ°é¾É¤Ç3ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤ò¶ì¤·¤á¤¿Á±°Õ¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¿ûÈþµª¤µ¤ó¡£36ºÐ¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤òÎ®»º¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ3ÅÙ¤ÎÎ®»º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âË´¤»Ò¤ò»×¤¦Èá¤·¤ß¤Ï¾Ã¤¨¤ºÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÅ·¤Ë¸«Á÷¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¤òºî¤ë¿û¤µ¤ó ¤Ê¤É¡ÊÁ´13Ëç¡Ë
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢Î®»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Êµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡ ¿û¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§ÀÎ¤«¤éÉñÂæ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÂç³Ø¤Ç¥·¥¢¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Â´¶È¸å¤Ï½¢¿¦Àè¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¾å»Ê¤¬¡Ö¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅ¾¿¦Àè¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¶ÐÌ³Àè¤Î¾å»Ê¤¬Å¾¿¦Àè¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¢¤È²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¸ø±é¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤äÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤ä·ÀÌó¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç7Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¤¢¤È·ëº§¤·¡¢2011Ç¯¤ËÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÇ¥¿±¤·¤Þ¤¹¡£
¿û¤µ¤ó¡§½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤Ç´î¤Ó¡¢7½µÌÜ¤Ë»º±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¤«¤é¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤«¤é°é¤Ä¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬°ì½Ö¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÎ®»º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤ÎÆü¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÃ¸¡¹¤ÈÉ÷¼Ù¤Î¿Ç»¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Ï¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿Ç»¡¼¼¤ò½Ð¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ÎÆü¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë»º¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀõ¤Ï¤«¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼ê½ÑÆü¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÀèÀ¸¤¬°å³Ø½ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤°¤é¤¤°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¾õ¶·¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÇ¥¿±¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤È·è¿´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á±°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶ì¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö
¨¡¨¡ ¤½¤Î1Ç¯¸å¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇ¥¿±¤âÎ®»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¿û¤µ¤ó¡§2ÅÙÌÜ¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´Çï¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¼¡¤Î¼õ¿Ç¤Ç¿´Çï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ2²ó¤âÂ³¤±¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö2²ó¤ÎÎ®»º¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×¤È·Ú¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡£Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤ÇÂçµã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÆü¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Éô²°¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÂç¤¤ÊÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬ÂÎ½Å¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÛÆ°¤¬¤Í～¡×¤È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤ß¤¸¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ ¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿û¤µ¤ó¡§¤½¤Î¤È¤¡¢Ã´Åö¤Î½õ»º»Õ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¿û¤µ¤ó¡§º£»×¤¦¤È¤½¤Î½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â·ë¹½Ä¹¤¤´Ö¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î²ò¼á¤Ç¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ê½ÑÄ¾¸å¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥È¥ì¥¤¤Ë¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ë°ì½Ö¥Á¥é¥Ã¤È¤À¤±¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤É¤³¤«¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ä¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¯¤Æ¹Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤µ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¡¢Î®»º¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì
¨¡¨¡ Î®»º¤¬2²óÂ³¤¯¤È¡Ö²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§¤Þ¤À¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Çº£¤è¤ê¤â¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡ÖÉÔ°é¾É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÉ¬»à¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡Ö¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉÂ±¡¤ÇÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö3²óÎ®»º¤·¤¿¤é¸¡ºº¡×¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¼¡¡¢Î®»º¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£ÀèÀ¸¼«ÂÎ¤âÉÔ°é¾É¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿û¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§ÀèÀ¸¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤âÎ®»º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¹¤´¤¯Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÔ°é¾É¤ÎÀìÌç°å¤òÃµ¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤¤¤ÀèÀ¸¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¤½¤Î¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°é¾É¼«ÂÎ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó6³ä¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÍâÇ¯3ÅÙÌÜ¤ÎÇ¥¿±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂÎÄ´¤âÀ°¤¨¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´õË¾¤âÌ¤Íè¤â¼º¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤ÀäË¾´¶¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£
¨¡¨¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§3ÅÙÌÜ¤ÎÎ®»º¤Î¤È¤¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÎÞ¤¬Á´Á³½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤Î´¶¾ð¤â¤Ê¤¤Ìµ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë´¶¾ð¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ë½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢1ÅÙÌÜ¤È2ÅÙÌÜ¤Î¤È¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤Ï¼«Âð¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤â´¶¾ð¤òËãáã¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½µ¿ô¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌëÃæ¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤ÏËè²ó¡¢Î®»ºÀë¹ð¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤â¤·¼«Âð¤Ç¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ÏÆÃ¤ËÀâÌÀ¤Ï¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ØÄË¤â¤¢¤Ã¤¿¤·ÂçÎÌ¤Î½Ð·ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ª»º¡×¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾×·â¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ß¤º¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµß¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤º£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤È¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ®»º¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤
¨¡¨¡ Î®»º¤ÏÇ¥¿±¤·¤¿¿Í¤ÎÌó15%¤Çµ¯¤³¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Î®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°é¾É¤Î¿Í¤Ï¡¢Î®»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»à»º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤¹¤È¤¤¤¦ÁÓ¼ºÂÎ¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Î®»º·Ð¸³¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡ÖÎ®»º¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Î®»º¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥±¥¢¤äÂÐ±þ¤Ï¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¬Êü¤Ã¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÌäÂê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÎ®»º¤Ë¸Â¤é¤º»à»º¤Ê¤É´Þ¤á¡¢¿´¿È¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±12½µ°Ê¹ß¤Ï8½µ´Ö¤ÎË¡Åª¤Ê»º¸åµÙ¶È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢12½µÌ¤Ëþ¤ÎÁá´üÎ®»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤ËÇ¥¿±Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Î®»º¤ÎÍâÆü¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î²ÐÁò¡Ê12½µ°Ê¹ß¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â´÷°ú¤¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡ÖÎ®»º¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½Å¤¿¤¤À¸Íý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤É÷Ä¬¤Î¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÈá¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÈá¤·¤ß¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·Ð¸³¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Åö»þ¡¢Èá¤·¤ß¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ò¤É¤³¤«¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ãµ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¡Ø¤Ä¤é¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤ÆÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡£½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ç¡¢Î®»º¡¦»à»º¡¦¿·À¸»ù»à¤Ê¤É¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Îµï¾ì½ê¡ÖANGEL¡Çs HEART¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤º¤Ã¤È¸ý¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤º¤Ë¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¶¯¤¤¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¥°¥êー¥Õ¡ÊÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿ÈáÃ²¡Ë¤òÄ¹°ú¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¾ì¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¤ªÏÃ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢Å·¤Ë¸«Á÷¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¤òºî¤ê¡¢»º±¡¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¼çºÅ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§ºÇ½é»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö100¿Í¤Û¤É¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·è¤·¤ÆÈá¤·¤¤ÏÃ¤À¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ªÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Í³Íè¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿°¦¤·¤¤ÁÛ¤¤¤â¸ì¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à»º¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ÆÃå¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë»ºÃå¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Î®»º¤Î·Ð¸³¤·¤«¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»à»º¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤äÁÛ¤¤¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·Ð¸³¼Ô¤Î¿´¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â·ó¤Í¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ì¿Ë°ì¿ËË¥¤Ã¤¿¤ª¤¯¤ë¤ß¤ä¡¢Æ±¤¸À¸ÃÏ¤Ç¤´Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë»Ä¤»¤ë¶ÒÃå¤Ê¤É¤òºî¤ê¡¢»º±¡¤ËÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥°¥êー¥Õ¥±¥¢¤Î°ì½õ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ °Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î®»º¡¦»à»º¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¼Ô¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¿û¤µ¤ó¡§²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Ç¤Ï²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï³°¤Ç¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Æü¡¹¤Î¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é²ñ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Æ¤À¤±¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î»þ´Ö¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®»º¡¦»à»º¡¦¿Í¹©»à»º¡¦¿·À¸»ù»à¤Ê¤ÉÇØ·Ê¤ä¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Âº½Å¤·¹ç¤¤¡¢Í¥¤·¤¯»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°¦¤·¤¤¤ï¤¬»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤â³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤â¡¢¤¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï°åÎÅ¼Ô¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ¼Ô¤Ë¤â½Ð²ñ¤¤¡¢Åö»þ¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤´²ÈÂ²¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°åÎÅ¼Ô¤Î¿´¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »²²Ã¼Ô¤Ï¼ã¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿û¤µ¤ó¡§·Ð¸³¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¼ã¤¤Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤´É×ÉØ¤ÇÍè¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤ËÎ®»º¡¦»à»º¤·¤¿¤È¤¤¤¦50～60Âå¤ÎÊý¤â¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î¤È¤»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤´¤í¤Ï²¿ºÐ¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ïº£¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö±£¤¹¡×É÷½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¸ì¤ì¤ë¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤È¤¨Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Î¤Á¤¬½É¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ò¥¿¥Öー»ë¤»¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÈá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤ÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢É¬¤ºÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
¤ß¤º¤«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¿Æ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Îµï¾ì½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿û¤µ¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÌµ»ö½Ð»º¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÂ³¤¤¤¿³ëÆ£¤«¤é¤µ¤é¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¤´²ÈÂ²¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡õ¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡×¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÀÐÌî»ÖÈÁ¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¿û Èþµª