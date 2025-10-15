µÈ±Ê¾®É´¹ç¤ËÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼øÍ¿¡Ö´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ±Ç²è¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡×
Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï14Æü¡¢27Æü³«Ëë¤ÎÂè38²ó±Ç²èº×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¢31Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤á¤¿Ä¹Ç¯¤Î±Ç²è³¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤±Ç²è¿Í¤ËÂ£¤ë¾Þ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¿¥ë¡¦¥Ù¡¼¥é´ÆÆÄ¡Ê70¡á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¡¢23Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¡¼¥â¥¦´ÆÆÄ¡Ê75¡áÃæ¹ñ¡Ë¡¢22Ç¯¤Ï¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÀ½ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìî¾å¾ÈÂå¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£°ÂÆ£Íµ¹¯¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ±Ç²è¤ÎÄºÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Ä¤á¤¿Êý¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£