SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£2·î¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤¿ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤ËÂ³¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤Î´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
Éý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¬¡¢ÍèÇ¯·Þ¤¨¤ëÆþ½ê30¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
96Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ»öÌ³½êÆþ¤ê¡£²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ04Ç¯¤Ë´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢12Ç¯¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢23Ç¯4·î¤«¤éÇÀ¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ö¶È³«È¯Ã´Åö¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥Î¥¦¥¿¥¹¹âÄÐÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Á°¸þ¤¤Ë¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×²þÌ¾¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡ÖSUPER EIGHT¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢½Å¤Í¤Æ´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¯¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£SUPER EIGHT¤Ï11·î26Æü¤«¤é½é¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÖÄ¶È¬¡¡in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÂ¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¡¢²¹¤«¤¯½ËÊ¡¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡û¡ÄÂ¼¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö8¿Í¤ÎÌ¾Á°1Ê¸»ú¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¡Ö¿è¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶Ó½©¤Î¸õ¡×¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¡Ê40¡Ë¡¢¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡×¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ê44¡Ë¡¢¡Ö´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¤Ï´Ý»³Î´Ê¿¡Ê41¡Ë¡¢¡Ö²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡×¤Ï²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÏÂ¼¾å¡¢¡Öµ®¤¤Æ»¡×¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÆâÇîµ®¡Ê39¡Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¡×¤ÏÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤È°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê41¡Ë¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£