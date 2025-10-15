#4 À»½ñ¤Î¡ÖÌ·½â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¨¡¨¡²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØµìÌóÀ»½ñ¡ÙºÆÆþÌç¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #4
¤¤¤Þ¤Ê¤ª½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¡¶µÂÐÎ©¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ì¿À¶µ¡×ÅªÂÖÅÙ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¿À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂè1¹Ö¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè4²ó¡¿Á´6²ó¡Ë
Æó¤Ä¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×
¡¡µìÌóÀ»½ñ¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤ÎºÇ½é¤Î¤È¤³¤í¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×ÊÔ»¼¤ÎºÇ½é¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ö¸Þ½ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Þ¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Âç¤¤¯Æó¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÀ¤µ¤ÎÁ°È¾¡ÊÁ´¸Þ½½¾Ï¤Î¤¦¤Á¤ÎºÇ½é¤Î½½°ì¾Ï¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÈÁ´¿ÍÎà¤Ë´Ø¤ï¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÀ¤µ¤Î»Ä¤êÉôÊ¬¤«¤é¤Ï¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢Æó¤ÄÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¿À¤¬Ï»Æü´Ö¤Îºî¶È¤Ç¡¢À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£¿À¤¬¡Ö¸÷¤¢¤ì¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬ÁÏÂ¤¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÏ»ÆüÌÜ¤Ë¿Í´Ö¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼·ÆüÌÜ¤Ë¿À¤ÏµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢ÂèÆó¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡×¤ÎÊª¸ì¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¡Ë¡£ÂèÆó¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Îµ½Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¤¬Å·ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢½ÅÂç¤ÊÁê°ãÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¿Í¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¢Êª¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¢Êª¤¬Àè¡¢¿Í¤¬¸å¡¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¤Ë¤Ï¿¢Êª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ÃË¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿Í¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¿¢Êª¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂèÆó¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃË¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¤¤¯¤é¤«¤Î·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌ·½âÅÀ¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ¤é¤«¤ÊÌ·½â¤¬¡¢ÁÏÂ¤¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿Êª¸ì¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Å¬Åö¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ë¹Ö±é¤Ç¡Ö¿À¤ÎÁÏÂ¤¤Î¶È¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¢¥À¥à¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥¢¥À¥à¤¬¶ØÃÇ¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÄÔêí¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ´ÏÂÅª²ò¼á¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì·½âÅÀ¤¬¤¢¤ëÊª¸ì¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À»½ñÁ´ÂÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÊª¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ§¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¤¬À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ì²ó¤¤ê¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬°ì¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¼ê½ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿¾Ú¸À¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤Á¤é¤â噓¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·À»½ñ¤Ï¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë½ñÊª¤Ç¤¹¡£À»½ñ¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¿¿¼Â¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤É¤Á¤é¤â¿¿¼Â¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¼Ô¤¬¡¢¤ï¤¶¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿Æó¤Ä¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ú¸À¼Ô¤Î¸¢°Ò¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¾Ú¸À¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ú¸À¼Ô¤Ï¡¢²¿¤«¤ò½Ò¤Ù¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¸¢°Ò¤¢¤ë¤³¤Î¾Ú¸À¼Ô¤¬½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾Ú¸À¼Ô¤Ï¡¢Æ±°ì¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¾Ú¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó¤Ä¤Î¾Ú¸À¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¿¿¼Â¤À¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾Ú¸À¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¾Ú¸À¼Ô¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬¿¿¼Â¤À¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾Ú¸À¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ú¸À¼Ô¤ÎÂ¦¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÆó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¾Ú¸À¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÁÏÂ¤¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿¢Êª¤È¿Í¤È¤É¤Á¤é¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Í¤ÎÁÏÂ¤¤ÏÃË½÷Æ±»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃË¤¬Àè¤Ç½÷¤¬¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¤«¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÎÄêÅª¤Ê¿¿¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤È¤¹¤ë¾Ú¸À¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ»½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¿¼Â¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤ÊÎ©¾ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢À»½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¿¼Â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿¿¼Â¤À¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢À»½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À»½ñ¤ÎÊª¸ì¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¤Î¡ÖÁÏÂ¤Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÊª¸ì¤ËÍí¤á¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡×¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬¡ÖÃÎ·Ã¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö±Ê±ó¤ÎÌ¿¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¿À¤ÈÃÇÀä¤·¤¿¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤¬¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡×¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¡¢¿À¤¬¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡×¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¨¡¨¡¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î±à¡×¤Î³°¤ÈÆâ¤È¤¤¤¦¶õ´ÖÅª¤Ê¶èÊÌ¨¡¨¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÈÁ´¿ÍÎà¤Ë´Ø¤ï¤ëÊª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»°¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¤¥ó¤È¥¢¥Ù¥ë¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö¥Î¥¢¤Î¹¿¿åÊª¸ì¡×¡Ö¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¤ÎÊª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥¢¤Î¹¿¿åÊª¸ì¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¿¿åÊª¸ì¤Ï¡¢¿À¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÎò»ËÅª»ö¼Â¤È¤·¤Æ¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÂ¸ºß¤·¤¿¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥·¥å½ö»ö»í¡Ù¤¬½½¶åÀ¤µª¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀ»½ñ¤Î¹¿¿åÊª¸ì¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¹¿¿åÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À»½ñ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¼þÊÕ¤ÎÊ¸ÌÀ¤ÎÊ¸³Ø¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥çー¥¸¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢³Ø¼Ô¤¬È¯É½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Ç¥æ¥À¥ä¶µ¤¬À®Î©
¡¡ÁÏÀ¤µ¤Î°ìÆó¾Ï¤«¤é¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î´Ø¿´¤¬¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÏÀ¤µ¤Î°ìÆó¾Ï¤«¤éËöÈø¡Ê¸Þ¡»¾Ï¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ²Ä¹¤¿¤Á¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¥¤¥µ¥¯¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¥ä¥³¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥ä¥³¥Ö¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ä¥³¥Ö¤Î»Ò¤Î¥è¥»¥Õ¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤ËÇä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¥ä¥³¥Ö¤È¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆóÈÖÌÜ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥Èµ¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥ä¥³¥Ö¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ÒÂ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¡¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ê¥ó¡×¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡Ë¤Ç¡Ö½½ÆóÉôÂ²¡×¤¬À¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÅý°ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Ì±Â²µ¯¸»¤Î¿ÀÏÃÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤òÁÄÀè¤È¤¹¤ëÉôÂ²¡×¡Ö¥ä¥³¥Ö¤òÁÄÀè¤È¤¹¤ëÉôÂ²¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏÊÌ¡¹¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤ÎÉôÂ²µ¯¸»Êª¸ì¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¨¡¥¤¥µ¥¯¨¡¥ä¥³¥Ö¨¡½½ÆóÉôÂ²¤ÎÁÄÀè¡×¤È¤¤¤¦Ä¾·Ï¤Î·Ï¿Þ¤Î´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î½ÐÍè»ö¤¬À¸¤¸¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¡¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¡ÖÈó¥¨¥¸¥×¥È¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¤¦¤Á¤«¤é¶¦¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¸Þ½ñ¡×¤Î»Ä¤ê¤Î»Í¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¡Ê¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥Èµ¡×¡Ö¥ì¥Óµ¡×¡ÖÌ±¿ôµ¡×¡Ö¿½Ì¿µ¡×¡Ë¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½½»°À¤µª¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤¤¤¿Èó¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î½¸ÃÄ¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÅÛÎì¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥âー¥»¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÍè»ö¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÅÛÎì¤Î½¸ÃÄÃ¦Áö»ö·ï¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ¡¹À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µìÌóÀ»½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ö·ï¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿À¤Î¡ÖÌ¾¾è¤ê¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢¿À¤¬¥âー¥»¤Ë¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î¶È¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦Ì¿Îá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥âー¥»¤Î¾¤Ì¿¡Ê¤·¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¡×¡Ê¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥Èµ¡×»°¾Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¥âー¥»¤¬ÍÓ»ô¤¤¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Æ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¼Æ¤Ï¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¥âー¥»¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¿À¤¬¥âー¥»¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¡¢¥âー¥»¤Ë»ÈÌ¿¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¤òÌ¾¾è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿À¤¬ÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿À¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉã¤Î¿À¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î¿À¡¢¥¤¥µ¥¯¤Î¿À¡¢¥ä¥³¥Ö¤Î¿À¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¡ÖÉã¤Î¿À¡×¡Ö¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î¿À¡¢¥¤¥µ¥¯¤Î¿À¡¢¥ä¥³¥Ö¤Î¿À¡×¤Ï¡¢°ì¼ï¤ÎÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥âー¥»¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿À¤ÎÌ¾¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿À¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¾è¤Ã¤¿Ì¾¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Í¤ë¤È¤³¤í¤Î¼Ô¤À¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Í¤ë¤è¤¦¤ËÍ¤ë¼Ô¡×¤ÈÌõ¤¹¤Ù¤¤è¤¦¤Ê¡ÖÌ¾¡×¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂèÆó¤ÎÌ¾¤Ï¡¢À»½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿À¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢´Ê·é¤Ë¡¢¤·¤«¤·¤«¤Ê¤êÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿À¤ÎËÜ¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿À¤ÏÁ´ÃÎÁ´Ç½¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Á´ÃÎÁ´Ç½¤Ç¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´ÃÎÁ´Ç½¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿À¤ÏÁ´ÃÎÁ´Ç½¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¿À¤Ï·Ã¤ß¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö·Ã¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¿À¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ë»þ¤Ë¡¢À»½ñ¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡×¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¿À¤ÏÁ´À¤³¦¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÂç¤¤Ê·Ã¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿À¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î·Ã¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¿À¤Ï¡¢¿À¤ÎÌ±¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌ±Â²¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿²¦¹ñ¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏËÌ²¦¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆî²¦¹ñ¤¬¡¢ÌÇ¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö·Ã¤ß¿¼¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌ±Â²¤¬½ôÄë¹ñ¤Î»ÙÇÛ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¿À¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ±¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌ±Â²¤¬´°Á´¤ËÌÇË´¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¿À¤Î·Ã¤ß¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö·Ã¤ß¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍý²òº¤Æñ¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´ÃÎÁ´Ç½¤À¡×¡Ö·Ã¤ß¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂ¦¤Î¾¡¼ê¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ç¤¹¡£¿À¤Ï¡ÖÍ¤ë¤è¤¦¤ËÍ¤ë¼Ô¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£¿À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤«¤ò¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤Ë¸«¶Ë¤á¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ»¡¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À»½ñ¤Ï¿À¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À»½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ»½ñ¤Ï¡¢¡Ö¿À¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÏ¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î¾ìÌÌ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿À¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤Î¡¢¿Í´Ö¤Î¶ì¤·¤ß¤ä¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹©É×¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè£±¹Ö¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¿À¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¡¦Âè£²¹Ö¡¡¡ÖÁÏÂ¤¿ÀÏÃ¡×¤ÎÌ·½â
¡¦Âè£³¹Ö¡¡¿Í´Ö¤Ï¡Öºá¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Âè£´¹Ö¡¡¤Ê¤¼¿À¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¡×¤·¤¿¤Î¤«
¡¦Âè£µ¹Ö¡¡¿À¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½
¡¦Âè£¶¹Ö¡¡¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦Á´6²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µìÌóÀ»½ñ¤È¤¤¤¦°ì¿À¶µ¤Îº¬¸»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ê²ÃÆ£ Î´ Ãø¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¤Ï¸¢Íø¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾å¡¢µ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñÀÒ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤«¤é¤Î°úÍÑ¤ÏÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÌõ¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ Î´¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
£±£¹£µ£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ëÂç³Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¿À³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¿À³ØÇî»Î¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÄ¶°èÊ¸²½²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¸½ºß¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢À»½ñ³Ø¡¢¿À³Ø¡¢Èæ³ÓÊ¸ÌÀÏÀ¡£¡Ö¿ÀÅª¸½¼Â¡×¡Ê¥Ç¥£¥ô¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤È½ôÊ¸ÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤Î¸½¼Â¡¢¡ÖÈþ¡×¤Î¸½¼Â¤Ø¤â´Ø¿´¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢La pensée sociale de Luc-Actes, Presses Universitaires de France, Paris, 1997¡¢¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¤Ï¤Ê¤¼¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤«¡Ù¡ÊÂç½¤´Û½ñÅ¹¡¢£±£¹£¹£¹¡Ë¡¢¡Ø°ì¿À¶µ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£°£²¡Ë¡¢¡ØµìÌóÀ»½ñ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡¢£²£°£°£¸¡¿¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡¢£²£°£±£±¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë¤ÎÃæ¤Î¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¡Ù¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¢£²£°£±£°¡Ë¡¢¡ØÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÎà·¿ÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£±£²¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£