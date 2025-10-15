#2 ¡ÖÉáÄÌ¤Î°ì¿À¶µ¡×¤È¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡© ²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØµìÌóÀ»½ñ¡ÙºÆÆþÌç #1¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #2
¤¤¤Þ¤Ê¤ª½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¡¶µÂÐÎ©¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ì¿À¶µ¡×ÅªÂÖÅÙ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¿À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂè1¹Ö¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè2²ó¡¿Á´6²ó¡Ë
¡ÖÉáÄÌ¤Î°ì¿À¶µ¡×¤È¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×
¡¡¿À¤ä¿À¡¹¤È¤Î´ØÏ¢¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏËüÊª¤Ë¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢È¬É´Ëü¡Ê¤ä¤ª¤è¤í¤º¡Ë¤Î¿À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿ÀÊ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¯¸»¤ÎÄ¶±ÛÅªÂ¸ºß¤Ê¤¤¤·ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂ¿¿À¶µÅª¤À¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä®¤ò¾¯¤·Êâ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿À¼Ò¤ä»û¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂç¾®¤Î½¡¶µÅª»ÜÀß¤Î¤½¤Ð¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¤ï¤á¤Æ½¡¶µÅª¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î½¡¶µÅªÅÁÅý¤Ë°Õ¼±Åª¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌµ½¡¶µÅª¡×¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿À¤ä¿À¡¹¤ÎÎÎ°è¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¤ä¿À¡¹¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¿À¤ä¿À¡¹¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í´Ö¤ÎÂ¦¤¬¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¤êÁªÂò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ú¤ìÂ¿¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿À¤ä¿À¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº×¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÊ¸ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿À¡¹¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡Ê¡ÖÈ¬É´Ëü¤Î¿À¡×¡Ö¿ÀÊ©¡×¡Ë¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿À¡¹¤È¿Í¡¹¤Î繫¤¬¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê·ø¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡Ê¡ÖÌµ½¡¶µÅª¡×¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¿À¤ä¿À¡¹¤ÎÎÎ°è¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÅÂå°ÊÍè¤Î¿ÍÎà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆüËÜ¿ÍÅªÂÖÅÙ¡×¤È¤Ï°ã¤¦ÂÖÅÙ¤¬¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÅªÂÖÅÙ¡×¤ÎÂÐ¶Ë¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë½¸ÃÄ¡ÊÌ±Â²¤äÉôÂ²¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ®Ã±°Ì¤Ê¤É¡Ë¤¬°ì¤Ä¤Î¿À¤À¤±¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿À¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î°ì¿À¶µ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÃ°Û¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡ÖÉáÄÌ¤Î°ì¿À¶µ¡×¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿À¤À¤±¤ò¿À¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÂÖÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤¬°ì¤Ä¤Î¿À¤À¤±¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿À¤À¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î°ì¿À¶µ¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿À¤À¤±¤ò¿À¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿À¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿À¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¡¢±¦¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿À¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸ÌÀ¤Î¾ì¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿À¡¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä»¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ç½çÅö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Ç½çÅö¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¸¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤Ï¡¢¸ÅÂå¤Î¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÎà»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÂ³Åª¤Ê·Á¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»öÎã¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Ï¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤È¤¤¤¦Ãæµ¬ÌÏ¤ÎÌ±Â²¤ÎÌ±Â²½¡¶µ¤Ç¤¹¡£¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ¸¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¥¤¥¹¥é¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¥¤¥¹¥é¥à¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤Îº¬¸»¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ê¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¡Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÎÎò»Ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê°ì¿À¶µ¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¡Ö¿À¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤ò¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
µìÌóÀ»½ñ¤ÎÆâÍÆ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±
¡ÖÀ»½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Æó¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤È¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡À»½ñ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Þ¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤«¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬ÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÆÈ¼«¤ÎÊ¸½ñ½¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Öµì¡Ê¤Õ¤ë¡Ë¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µÆÈ¼«¤ÎÊ¸½ñ½¸¡×¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬À®Î©¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·ÌóÀ»½ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥À¥ä¶µ¤Ï¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤ò¸¢°Ò¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆµìÌóÀ»½ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Öµì¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤¤¤¦µìÌóÀ»½ñ¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢Ã±¤Ë¡ÖÀ»½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢µìÌóÀ»½ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´ÊÃ±¤Ë½Ò¤Ù¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¤ï¤á¤Æº¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥À¥ä¶µ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ»½ñ¤ÎÊÔ»¼¤Ï¡¢Á°¸Þ～Á°»ÍÀ¤µª¤«¤é¸å°ìÀ¤µªËö¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÉ´Ç¯¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ®Î©»þ´ü¤Ï¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ°½½À¤µª¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀéÇ¯°Ê¾å¤Î´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¡ÖÅÁ¾µ¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀ®Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¸Å¤¤»þ´ü¤â¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À»½ñ¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¤äÂçÏÀÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë½ñÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤Î´Ø¿´¤«¤é¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤¬°·¤ï¤ì¡¢µ½Ò¤Î¤¢¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤ï¤á¤ÆÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´º¤¨¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸ÅÂå¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÎÎò»Ë¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¸ÅÂå¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÎÎò»Ë¡×¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤ò¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ²Ä¹¡×¤Î¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÎÁÄÀè¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Ï¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤ò½Ð¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÊýÌÌ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î»ÒÂ¹¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¡¢°ìÂ²¤Î¿Í¿ô¤¬ÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¡¢ÅÛÎì¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥âー¥»¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é½¸ÃÄ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿½¸ÃÄ¤Ï¡¢¹ÓÌî¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Èà¤é¤Ï²¦¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²¦¹ñ¤ÏÆîËÌ¤ËÊ¬Îö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆîËÌ¤Î²¦¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤ºËÌ¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë²¦¹ñ¤¬¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤Ç¶¯Âç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¤ËÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî¡Ê¥æ¥À¡Ë²¦¹ñ¤ÏÂ¸Â³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¤¬¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¤òÌÇ¤Ü¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¤ËÆî²¦¹ñ¤¬ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî²¦¹ñ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¼ç¤À¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÊá¼ü¡×¤È¤·¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î¶á¤¯¤Î¼ýÍÆ½ê¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ð¥Ó¥í¥óÊá¼ü¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¤¬¥Ú¥ë¥·¥¢¡Ê¥¢¥±¥á¥Í¥¹Ä«¡Ë¤ËÌÇ¤Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥Ó¥í¥óÊá¼ü¡×¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥·¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Ë»Ä¤ë¼Ô¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Êá¼ü¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ë¥·¥¢Äë¹ñ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆÈÎ©¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ú¥ë¥·¥¢¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥¢¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥ÀーÂç²¦¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥¢·Ï¤Î½ô²¦Ä«¡ÊÆÃ¤Ë¡¢¥×¥È¥ì¥Þ¥¤¥ª¥¹Ä«¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥»¥ì¥¦¥³¥¹Ä«¥·¥ê¥¢¡Ë¤Î»ÙÇÛ²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µìÌóÀ»½ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤¬½ç¡¹¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤ÎÍÂ¸À¼Ô¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤äÈà¤é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡Ö¿À¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÎµÏ¿¡¢»þÂå¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¿À¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×º÷¤Î½ñ¡¢µ·¼°¤Î¸ÀÍÕ¡¢»í¡¢¤³¤È¤ï¤¶½¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸½ñ¤Ê¤¤¤·¥Æ¥¥¹¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤â¡¢Æó¤Ä¤Î·ÏÅý¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»ËÊª¸ì¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñÎÁ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÌ²ò¼á¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤â¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ÎÊ¸½ñ¤¬Æó¤Ä¤Î·ÏÅý¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½Ì¿¡Ê¤·¤ó¤á¤¤¡Ëµ¡¢¥è¥·¥å¥¢µ¡¢»Î»Õ¡Ê¤·¤·¡Ëµ¡¢¥µ¥à¥¨¥ëµ¡Ê¾å²¼¡Ë¡¢Îó²¦µ¡Ê¾å²¼¡Ë
¡¦ÎòÂå»ï¡Ê¾å²¼¡Ë¡¢¥¨¥º¥éµ¡¢¥Í¥Ø¥ß¥äµ
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿½Ì¿µÅªÎò»Ë¡×¡ÖÎòÂå»ïÅªÎò»Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê²òÀâ¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¿½Ì¿µÅªÎò»Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÁ±°¤Î´ð½à¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤²¦¡×¡Ö°¤¤²¦¡×¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ±°¤Î´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¿½Ì¿µ¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÙÝ½¸¡ÊÁ°¼·À¤µª¤ËÀ®Î©¡Ë¤ËÅµ·¿Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿½Ì¿µÅªÎò»Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎòÂå»ïÅªÎò»Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥®¥ê¥·¥¢»ÙÇÛ¤ÎºÇ½é¤Îº¢¡ÊÁ°»ÍÀ¤µª¸åÈ¾¡Ë¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥À¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥Ó¥Ç¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É·Ï¿Þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥À¥Ó¥Ç¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ð¥È¡¦¥·¥§¥Ð¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè£²¹Ö¤Ç¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¥À¥Ó¥Ç¤Î¸å¤Ë¥½¥í¥â¥ó¤¬²¦¤Ë¤Ê¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤ÎÁè¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ËÌ²¦¹ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè£±¹Ö¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¿À¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¡¦Âè£²¹Ö¡¡¡ÖÁÏÂ¤¿ÀÏÃ¡×¤ÎÌ·½â
¡¦Âè£³¹Ö¡¡¿Í´Ö¤Ï¡Öºá¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Âè£´¹Ö¡¡¤Ê¤¼¿À¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¡×¤·¤¿¤Î¤«
¡¦Âè£µ¹Ö¡¡¿À¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½
¡¦Âè£¶¹Ö¡¡¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦Á´6²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µìÌóÀ»½ñ¤È¤¤¤¦°ì¿À¶µ¤Îº¬¸»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
