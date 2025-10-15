µìÌóÀ»½ñ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦ÆÉ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØµìÌóÀ»½ñ¡ÙºÆÆþÌç #1¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #1
¤¤¤Þ¤Ê¤ª½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¡¶µÂÐÎ©¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ì¿À¶µ¡×ÅªÂÖÅÙ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¿À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂè1¹Ö¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè1²ó¡¿Á´6²ó¡Ë
¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡À»½ñ¤òÁ´ÂÎ¤ÇÍý²ò¤·¤è¤¦
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¸ÅÂå¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸½ñ¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ÅÂå¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ò½¸¤á¤¿¾®¤µ¤Ê¿Þ½ñ´Û¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡¢¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µìÌóÀ»½ñ¤òÆÉ¤à¾å¤ÇÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°½½»°À¤µª¤«¤é¸å°ìÀ¤µª¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£ÀéÇ¯°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µìÌóÀ»½ñ¤¬Á°¸Þ～Á°»ÍÀ¤µª¤ËÊÔ»¼¡Ê¤Ø¤ó¤µ¤ó¡Ë¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢°ì±þ¤Î¤È¤³¤í´°·ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ÞÉ´Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¾ì½ê¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤È¤¤¤¦Ä®¤¬¤¢¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ÏÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°½½»°À¤µª¤Î¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¤â¤Ä½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÊüÏ²À¸³è¤«¤é¡¢Äê½»À¸³è¤Ë¤Ï¤¤¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬Îö¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤¬ÌÇ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢Ì±Â²¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÂçÀªÎÏ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÙÇÛ¼Ô¤â¼¡¡¹¤Ë¸òÂå¤·¤Þ¤¹¡£³°Éô¤«¤é¤Î¶¼°Ò¡¦»ÙÇÛ¤¬¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤Î³ÎÊÝ¡¢ºÆ¸½¡¢Ì±Â²Åý°ì¤Î°Ý»ý¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£Åª¤Ê´Ø¿´¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡µìÌóÀ»½ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤«¤ì¤¿¸ÅÂå¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Î¤¿¤á¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ê¸½ñ½¸¤Ç¤¹¡£Ì±Â²¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤¤ï¤á¤ÆÇ»¸ü¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ´¿ÍÎà¡×¡ÖÁ´À¤³¦¡×¤Ê¤É¤¬¥Æー¥Þ¤È¤µ¤ì¤Æ¡ÖÉáÊ×¼çµÁÅª¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌ¤â¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÉáÊ×¼çµÁÅª¤Ê¸«Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÈÝÄê¤·Æñ¤¤¾õ¶·¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÏµåµ¬ÌÏ¡×¡ÖÁ´¿ÍÎàµ¬ÌÏ¡×¤ÎÃ±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£½¾Íè¤«¤é¤Î½ôÌäÂê¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¶¼°Ò¤ä»ÙÇÛ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÂÂ¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Î°ÕµÁ¤¬¡¢Âç¤¤¯¸åÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢µìÌóÀ»½ñ¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À»½ñ¤Ï¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÂÎ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤àÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À»½ñ¤Î°ÕµÁ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÉ¤ßÊý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃ»¤¤ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè£±¹Ö¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¿À¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¡¦Âè£²¹Ö¡¡¡ÖÁÏÂ¤¿ÀÏÃ¡×¤ÎÌ·½â
¡¦Âè£³¹Ö¡¡¿Í´Ö¤Ï¡Öºá¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Âè£´¹Ö¡¡¤Ê¤¼¿À¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¡×¤·¤¿¤Î¤«
¡¦Âè£µ¹Ö¡¡¿À¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½
¡¦Âè£¶¹Ö¡¡¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦Á´6²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µìÌóÀ»½ñ¤È¤¤¤¦°ì¿À¶µ¤Îº¬¸»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£ Î´¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
£±£¹£µ£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ëÂç³Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¿À³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¿À³ØÇî»Î¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÄ¶°èÊ¸²½²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¸½ºß¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢À»½ñ³Ø¡¢¿À³Ø¡¢Èæ³ÓÊ¸ÌÀÏÀ¡£¡Ö¿ÀÅª¸½¼Â¡×¡Ê¥Ç¥£¥ô¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤È½ôÊ¸ÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤Î¸½¼Â¡¢¡ÖÈþ¡×¤Î¸½¼Â¤Ø¤â´Ø¿´¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢La pensée sociale de Luc-Actes, Presses Universitaires de France, Paris, 1997¡¢¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¤Ï¤Ê¤¼¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤«¡Ù¡ÊÂç½¤´Û½ñÅ¹¡¢£±£¹£¹£¹¡Ë¡¢¡Ø°ì¿À¶µ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£°£²¡Ë¡¢¡ØµìÌóÀ»½ñ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡¢£²£°£°£¸¡¿¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡¢£²£°£±£±¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë¤ÎÃæ¤Î¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¡Ù¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¢£²£°£±£°¡Ë¡¢¡ØÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÎà·¿ÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£±£²¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£