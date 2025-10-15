¿·¼Ö76Ëü±ß¤Ç3¿Í¾è¤ì¤ë¡ª ¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤¬ÉÔÍ×¡¢¥ì¥È¥í¤Ç²Ä°¦¤¤¤¤¿·ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖVIVEL TRIKE coco¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¾è¤êÊª¡© SNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
VIVEL TRIKE coco¥·¥ê¡¼¥º¡¢Í½Ìó³«»Ï¡ª SNS¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÖVIVEL TRIKE coco¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î¡ÖVIVEL TRIKE¡×¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀÇ½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬76Ëü±ß¤Î¡ÖºÇ¿··¿¥È¥é¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡ÖVIVEL TRIKE coco¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ºÇÂç3¿Í¾è¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬¤¢¤ì¤Ð±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤âÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢100km¤¢¤¿¤ê150±ß¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª¤ÊÇ³Èñ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»³ÚºÆÀ¸µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ËUSB¥á¥â¥ê¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖVIVEL TRIKE coco¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ2000W¡¢¥ê¡¼¥É¥¢¥·¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖCST2000¡×¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ìó50km¤Ç¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï50km¡¿h¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖCLi1500¡×¤ä¡ÖCLi2000¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂç120km¡¢100km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¤¯ºÇ¹âÂ®ÅÙ50km¡¿h¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁ´Ä¹¤Ï2360mm¡ßÁ´Éý1080mm¡ßÁ´¹â1680mm¤Ç¡¢253kg¤È¤¤¤¦¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤Æ»¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡¢coco¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÎÉ¤¤¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¥É¥¢ÉÕ¤¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¤¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤È¤«¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅÅÃÓ¤Î¼÷Ì¿¤È¸ò´¹¤Î¶â³Û¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¸Ç·ÁÅÅÃÓºÎÍÑ¤Ê¤é¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤±¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡£Å¾ÅÝ¤·¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é±¿Å¾¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄä¤á¤ë»þ¤Ï¤É¤³¤ËÄä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ê¤É¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÊØÍø¤ÊÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£