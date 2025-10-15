Ã¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±À¤Ï¿å¾øµ¤¡×¡£¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Î¿å¾øµ¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Êª¤¬±À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾×·â¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì
¡öËÜµ»ö¤Ï ¡Ø¶õÈô¤ÖÈùÀ¸Êª¡Ù (¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢ºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
±À¤¬¤Ç¤¤ë¤·¤¯¤ß¡Ä¡Ö¿å¾øµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤±¡×¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»ö¤Ç¡¢»³¤ä³¤¡¢³¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤¬¶õµ¤Ãæ¤ØÊü½Ð¤µ¤ì¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤ÎÂçµ¤Ãæ¤Ë¤Þ¤ÇÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂçµ¤ÈùÀ¸Êª¤¬²æ¡¹¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤ÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢±À¤Î·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢µ¤¸õ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±À¤Ï¹ß¿å¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÃÏµå¤Î²¹ÃÈ²½¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¡¢ÃÏµå¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±À¤Î¤Ç¤¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢±À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±À¤Ï¿å¾øµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿±ÀÎ³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ç¿å¾øµ¤¤¬¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï±À¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÀÎ³¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö³Ë¡×¤È¤Ê¤ëÎ³»Ò¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ë¤Ë¿å¾øµ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¿åÅ©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇò¿§¤ä³¥¿§¤Î±À¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Çò¿§¤Î±À¤ÏÂç¤¤á¤Î±ÀÎ³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥¿§¤Î¤è¤¦¤Ë¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÀÎ³¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¸÷¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
±ÀÎ³¤Ë¤Ê¤ë³Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯Î³»Ò¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±À¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¸°¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¡¢Âçµ¤ÈùÀ¸Êª¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¤±À¤ÈÎä¤¿¤¤±À
±À¤Ï¤½¤Î·ÁÀ®²¹ÅÙ¤Ç2¤Ä¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¡¢¾ï²¹¤Î¿åÅ©¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÃÈ¤«¤¤±À¡×¤ÈÉ¹ÅÀ²¼¤ÇÉ¹¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÎä¤¿¤¤±À¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÈ¤«¤¤±À
ÃÈ¤«¤¤±À¤ÎÊý¤Ç¤Ï¡¢¿å¤¬¤·¤ß¤³¤ß¤ä¤¹¤¤³¤±ö¤ä¹ÛÊªÎ³»Ò¤Ê¤É¤ÎÌµµ¡ÊªÎ³»Ò¤¬¡¢¿å¾øµ¤¤ò½¸¤á¿åÅ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Âç¤Ê³¤¤«¤éÀ¸¤¸¤ë³¤±ö¤äº½ÃÏ¤«¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÛÊªÎ³»Ò¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤ËÂ¿¤¯¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¤±À¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ë¤Ë¤Ï»ö·ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆîÊÆ¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤Ç¤Ï¡¢³¤±ö¤ä¹ÛÊª¤ÎÎ³»Ò¤¬Âçµ¤Ãæ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÀ®Ê¬¤¬±À¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê±«¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓË¤«¤ÊÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥¥Î¥³¤ä¥«¥Ó¤ÎË¦»Ò¤ÎÊý¤¬¡¢³¤±ö¤ä¹ÛÊª¤ÎÎ³»Ò¤è¤ê¤â¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¡¢Âç¤¤ÊÉ½ÌÌÀÑ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¿åÊ¬»Ò¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Ë¤È¤·¤Æ±À¤Î·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Îä¤¿¤¤±À
°ìÊý¡¢Îä¤¿¤¤±À¤ÏÉ¹±À¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂçµ¤Ãæ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¡î¤ÇÈ¯À¸¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£½ã¿è¤Ê¿å¾øµ¤¤À¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Á³¤ËÉ¹Î³¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤áÂçµ¤Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¡î¤Ç¿å¾øµ¤¤ò½¸¤á¡¢É¹¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ë¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âçµ¤Ãæ¤ËÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë³¤±ö¤ä¹ÛÊª¤Ê¤É¤ÎÌµµ¡ÊªÎ³»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¡î°Ê²¼¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÉ¹Î³¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¿Þ¡ÖÂçµ¤Ãæ¤Ç¤Î±À·ÁÀ®²áÄø¡×¡Ë¡£
¤³¤ÎÉ¹±À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÉ¹Î³¤ò¤Ä¤¯¤ë³Ë¤Ï¡ÖÉ¹¾½³Ë¡×¡Ê ¤Ò¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¤«¤¯¡£É¹³Ë
³èÀ¡Î¤Ò¤ç¤¦¤«¤¯¤«¤Ã¤»¤¤¡Ï¤ò¤â¤ÄÎ³»Ò¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢0¡î¤Ë¶á¤¯¹â¤¤²¹ÅÙ¤ÇÉ¹Î³¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Û¤É¡ÖÉ¹³Ë³èÀ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂÂçµ¤¤ÇÉ¹±À¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¡î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¡î¤¢¤¿¤ê¤Î¹â²¹ÅÙÎÎ°è¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯³Ë¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹â¤¤É¹³Ë³èÀ¤ò¤â¤ÄÎ³»Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¹±À·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±À¤Ë¤è¤ëÊü¼Í¤Ø¤Î±Æ¶Á
Âçµ¤Ãæ¤Î¡ÖÉ¹¾½³Ë¡×¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÎ³»Ò¿ô¤¬Äê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢±À·ÁÀ®¤ÎÍ½Â¬¤¬ÉÔ³ÎÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¾å¾º¤¹¤ëÍ½Â¬µ¤²¹¤âÂç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤ÎÇ®¼ý»Ù¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢±À¤ÏÃÏµå¤ò²¹¤á¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤ä¤·¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤¬À¸Ì¿¤ÎÀ³¤á¤ëµ¤²¹¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÆÏ¤¯Ç®¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇ®¤ò¡ÖÊü¼Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Êü¼Í¤¬ÃÏµå¤ÎÎ¦ÃÏ¤ä³¤ÍÎ¤ÎÉ½ÁØ¤ËÆÏ¤¯¤È¡¢ÃÏµå¤ò²¹¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢±À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂÀÍÛ¤«¤é¤ÎÊü¼Í¤¬¼×¤é¤ì¡¢ÃÏµå¤¬²¹¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢±À¤ÏÃÏµå¤òÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¹¤á¤é¤ì¤¿ÃÏµå¤ÎÇ®¤Ï¡¢ÃÏµåÉ½ÁØ¤«¤é±§Ãè¤ØÊü¼Í¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢±À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤«¤é¤ÎÊü¼Í¤¬¼×¤é¤ì¡¢ÃÏµå¤ÏÎä¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±À¤ÏÃÏµå¤¬²¹¤Þ¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±À·ÁÀ®¤ÏÃÏµå¤ÎÇ®¼ý»Ù¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¹¾½³Ë¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±À·ÁÀ®¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½Í½Â¬¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤É¹¾½³Ë¤Ï¡¢±À·ÁÀ®¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÉÔ³ÎÄê°ø»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¶áÇ¯¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ¸ÊªÊ¬ÀÏ¼êË¡¤Î¿ÊÊâ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¤Ãæ¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Âçµ¤ÈùÀ¸Êª¤³¤½Í¸ú¤ÊÉ¹¾½³Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¹³Ë³èÀÈùÀ¸Êª
±À¤Î·ÁÀ®¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤ËÉâÍ·¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤ÎÉ¹³Ë³èÀ¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ä¶»îÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈùÀ¸Êª¤Î90¡ó¤«¤é99¡ó¤ÏÊ¬Î¥ÇÝÍÜ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¹³Ë³èÀ¤Ê¤ÉÈùÀ¸Êª¤ÎÀ¸Íýµ¡Ç½¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª¤ÎÇÝÍÜ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÂçµ¤Î³»Ò¤«¤éÈùÀ¸Êª¤òÊ¬Î¥ÇÝÍÜ¤¹¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¿ô½½¼ï¤ÎÊ¬Î¥³ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³ô¤ÎÉ¹³Ë³èÀ¤Ï¡Ö¾®Å©Åà·ë¼Â¸³Ë¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿Þ¡Ö¾®Å©Åà·ë¼Â¸³¡×¡Ë¡£ÈùÀ¸Êª³ô¤ÎºÙË¦¤ò´Þ¤à¿åÅ©¤ò¡¢¾®¤µ¤¤·ê¤Î¤¢¤¤¤¿¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î·ê¤ÎÃæ¤ËÅ©²¼¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²¹ÅÙ¤ò1¡î¤º¤Ä²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤ÎÃæ¤Î¿åÅ©¤Ï¡¢¤¢¤ë²¹ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤ÈÉ¹Î³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅà·ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÈùÀ¸Êª³ô¤ÎÉ¹³Ë³èÀ¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¤Ï0¡î¤ÇÅà¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¿å¤À¤ÈÎí²¼¤Ç¤â±ÕÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤¢¤¿¤ê¤«¤éÅà¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿åÆ»¿å¤Ç¤ÏÉÔ½ãÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤Ï0¡îÉÕ¶á¤Ç¿å¤ÏÉ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¶õ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ¡î¤ÇÉ¹±À¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º½¤ä³¤±ö¤Ê¤É¤ÎÌµµ¡ÊªÎ³»Ò¤Ç¤Ï¿åÅ©¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¡îÄøÅÙ¤ÇÅà¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤µ¤²¹¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëÉ¹¾½³Ë¤ÏÌµµ¡Êª°Ê³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÑÂ¬·ë²Ì¤¬¼¨¤¹¡¢À¸ÂÎÎ³»Ò¤Î±À·ÁÀ®¤Ø¤Î¤«¤«¤ï¤ê
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÆî¶Ë¤Ê¤É¤Î¹ßÀã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎ³»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î°Ê¾å¤ÇÉ¹³Ë³èÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹ßÀã¤ÎÎ³»Ò¤òºÙ¶Ý¤ÎºÙË¦ÊÉ¡Ê¥Ú¥×¥Á¥É¥°¥ê¥«¥óÁØ¡Ë¤ò²õ¤¹¹ÚÁÇ¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢Ìó95¡ó¤ÎÎ³»Ò¤ÇÉ¹³Ë³èÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬ºÙ¶ÝÍ³Íè¤ÎÉ¹³Ë³èÀÎ³»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¾å¶õ7km¤òÉâÍ·¤¹¤ëÉ¹¾½³Ë¤ò¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤ÇÂª¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢É¹¾½³Ë¤Î30¡ó¤¬ºÙ¶Ý¤ä²ÖÊ´¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÊªÎ³»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤Î¼ù´§¾å¶õ¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊªÍ³Íè¤ÎÍµ¡ÊªÎ³»Ò¤¬¿¹ÎÓ¤«¤éÊü»¶¤µ¤ì¡¢É¹¾½³Ë¤Î60¡ó¤«¤é75¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤«¤é¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÎ³»Ò¤¬¡¢¼ÂÂçµ¤¤Ç¤ÎÉ¹¾½³Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÂç¤¤¯¡¢±À·ÁÀ®¤Ë¶¯¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤É¹¾½³Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸õÊä¤¬¡¢¿¢Êª¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÇÀ²È¤òÇº¤Þ¤»¤ëÁú³²¤Î°Õ³°¤ÊÈÈ¿Í¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊÈùÀ¸Êª¤¬¡¢¿¢Êª¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áú¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áú³²¤òµ¯¤³¤¹¡¢É¹¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¶Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õÈô¤ÖÈùÀ¸Êª µ¤¸õ¤òÊÑ¤¨ µ¤¸õ¤òÊÑ¤¨¡¢¿Ê²½¤ò¤ß¤Á¤Ó¤¯¶Ã¤¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ
¶Ã¤¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¡ÖÂçµ¤ÈùÀ¸Êª¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
¿Í¤¬µÛ¤¤¤³¤àÈùÀ¸Êª¤Î¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È£±ÆüÊ¿¶Ñ125Ëü¸Ä¡£ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Âçµ¤Ãæ¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î·ò¹¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µ¤¸õ¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÊª¼Á½Û´Ä¡¢À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤È¿Ê²½¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±§Ãè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÏÇÀ±¤ÎÀ¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Þ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçµ¤ÈùÀ¸Êª¡×¤ò¡¢¡È¶õÈô¤ÖÈùÀ¸Êª¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¡¢Å°Äì²òÀâ¡ª
¡ÚÂ³¤¤ò¤è¤à¡Û¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏµå¤Î¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¡Ö±À¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ï»Ò¤ò¤Ê¤·¡¢¤½¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä±À¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¶Ã¤¤Î²ÄÇ½À