¡Ú¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¡Û¥Þ¥Ä¥À¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½
¥â¥Ó¥·¥ç¡¼¡¦¥Þ¥Ä¥À¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸³µÍ×
¥Þ¥Ä¥À¤Ï10·î31Æü¤è¤êÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤Ø¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥ÀEZ-60¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ØÁÏ¡ÊARATA¡Ë¡Ù¡¡Á´14Ëç
º£²ó¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Î½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÁö¤ë´¿¤Ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡Ù¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Î¥Þ¥Ä¥À¥Ö¡¼¥¹¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ù¡£ ¥Þ¥Ä¥À
¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿Ê¤à2035Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤¬¹¥¤¡Ù¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ë¤«¤ÊÃÏµå¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÎÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Áö¤ë¤Û¤É¤ËCO2¤òºï¸º¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¤Î¡ØCO2²ó¼ýµ»½Ñ¡Ù¤ä¡¢¡ØÁôÎàÍ³Íè¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢7·î¤Ë²¤½£¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿··¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¼Ö¡Ë¡Ù¤¬¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÏÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼2035¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¼»è¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë²Ã¸ºÂ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¼êÆ°±¿Å¾ÁõÃÖ¤òÈ÷¤¨¤¿Ê¡»ã¼ÖÎ¾¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-30 SeDV¡Ê¥»¥ë¥Õ¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¡Ù¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¥Þ¥Ä¥À½ÐÅ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£ ¥Þ¥Ä¥À
¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤Î¹çÆ±Å¸¼¨¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀRX-7¡Ù¤ò¡¢¡Ø¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥é¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º2025¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°RS¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê12¹æ¼Ö¡Ë¡Ù¤ò¡¢¡ØASV¸øÆ»»î¾è²ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-60¡Ù¤È¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-80¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ in JMS 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¹©¾ì¤òºÆ¸½¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡Øº½·¿ÃòÂ¤¡¦Ëá¤¡¦ÅÉÁõ¿¦¿Í¤Î»Å»ö¡Ù¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£