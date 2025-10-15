¡ÚÄÉ²±¤Î½©²Ú¾Þ¡Û09Ç¯¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¡¡ÇØ¿å¤Î¿Ø¤«¤é¤Î3´§ÁË»ß¡¡¡ÈÈó¾ï¼±¤ÊÄ´¶µ¡É¤ÇÂçµÕ½±
¡¡½©²Ú¾Þ¤ÏÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¡£3´§¤òÃ£À®¤·¤Æ´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ëÇ¯¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢3´§¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²÷µó¤òÁË¤Þ¤ì¤ëÇ¯¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï3´§¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡09Ç¯ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤¬¼ç¼´¤À¤Ã¤¿¡£ºù²Ö¾Þ¤Ç¤ÏÃ±¾¡1.2ÇÜ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢18Æ¬Î©¤Æ¤Î4³Ñ16ÈÖ¼ê¤«¤é¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï4³Ñ14ÈÖ¼ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢Æâ¤Ø¤ÈÇÏ¤ò¸þ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ³°¤Ø¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¥í¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î1´°Êâ¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ2´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤ÎG1¤â2Ãå¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª·èÀï¤³¤½²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡£·Þ¤¨¤¿½©½éÀï¤Î¥í¡¼¥ºS¡£10¥¥íÁý¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÇÏÂÎ¡£¾¾±Ê´´É×»Õ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡¢Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¼óº¹¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¿Ø±Ä¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤Ë¤·¤«Éé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤Î¤¤¤Ê¤¤Á°¾¥Àï¤Ç2Ãå¤Ç¤ÏÂÇÅÝ¥Ö¥¨¥Ê¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿Ø±Ä¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢½©²Ú¾Þ¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡£¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¿Ø±Ä¤ÏÈëºö¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£ºäÏ©¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò2ÉÃ¶á¤¯¤âÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¡£2¥Ï¥í¥óÌÜ¤Ë¤â¤¦11ÉÃ8¤ò¹ï¤ß¡¢3ÇÏ¿Èº¹¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏµÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢2ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È1¥Ï¥í¥ó¤Ï12ÉÃ6¡£¥é¥¹¥È¤ËÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¾ï¼±¤ÎºäÏ©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹ï¤àÈó¾ï¼±¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¾¾±Ê´´É×»Õ¤ÏËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÄ¹¤á¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´¶µ¤ÇÆ°¤¤¹¤®¤ÆÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤¤¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ä¤ì¤ÐÆ°¤¯ÇÏ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä´¶µ¤Î¾ï¼±¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¶Ë¸Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µæ¶Ë¤Î°ìÂÀÅá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½©²Ú¾ÞÅöÆü¡£ÇÏÂÎ½Å¤Ï¥í¡¼¥ºS¤«¤é14¥¥í¸º¡£¤â¤Á¤í¤óÁÛÄêÆâ¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÃæÃÄ¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¡£Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¡¢¥¤¥ó3Æ¬ÌÜ¤ò»Í°ÌÍÎÊ¸µ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤¬¹ª¤ß¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¡¼¤·¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¾¾±Ê´´É×»Õ¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¡£½ÉÅ¨¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤Ï4³Ñ¤ÇÆâ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ë¸Â¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¤Î·è¤á¼ê¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£»Ä¤ê200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀèÆ¬¡£»Í°Ìµ³¼ê¤Îº¸¥à¥Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¿¤Ó¤¿¡£¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤¬Ç÷¤ë¡£¤À¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¤¬É¡º¹¡¢Æ§¤óÄ¥¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿³µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤Ï4³Ñ¤Ç³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤¹ºÝ¡¢¸åÂ³¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÁö¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3Ãå¹ßÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤ó¿È¤Î»Å¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬Í¶Æ³¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¶¯µ¤¤Ë¡¢¹¶¤á¤Îµ³¾è¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê»Í°Ìµ³¼ê¡Ë
¡¡Ä´¶µ¤â¶¯µ¤¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤â¶¯µ¤¤Ë¡£¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤Ë½Ð¤¿·ë²Ì¡¢²¦¼Ô¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¾¾±Ê´´É×»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤½éG1À©ÇÆ¡£¡ÖÁ°Áö¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÄ´¶µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£