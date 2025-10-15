¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤¬Â³½Ð¡©¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÇÏ¢Î©Êø²õ¡ÄÅÞÆâ¤Î¡È¿´ÍýÅª¥À¥á¡¼¥¸¡É¤òÀº¿À²Ê°å¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤«¤é6Æü¸å¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ç¤Ï¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤Î¥×¥í¤È¡¢·ãÆ°¤ÎÀ¯¶É¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ¾¼Ô¤Î¡ÈÉ½¾ð¡É¤Î°ã¤¤¡Ê²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤ÎÎ¥Ã¦É½ÌÀ¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸øÏ¢Î©¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬¤Ê¤¼¤³¤¦¤âÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÎëÌÚË®ÏÂ»á¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤Î¸¶°ø¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤¬Áªµó¤ÇµÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¶áÇ¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¼«¸ø¤À¤±¤Ç²áÈ¾¿ô¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤ä°Ý¿·¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½»»°Æ¤âµÄ°Æ¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£À¯ºö¼Â¸½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸øÌÀÅÞ¤¬º£¡¢½°µÄ±¡¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾®Áªµó¶è¤Ï4¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¼«¸ø¤ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¤·¤Æ¤â4µÄÀÊ¤·¤«¸º¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯Èó¾ï¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼Â¤Ï¼«Ì±ÅÞÂ¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÎëÌÚË®ÏÂ»á¡Ë
Àº¿À²Ê°å¤¬ÅÞÆâ¤Î¡È¿´ÍýÅª¥À¥á¡¼¥¸¡É¤òÊ¬ÀÏ
¡¡ÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÀº¿À²Ê°å¤ÎÌÚÂ¼¹¥¼î»á¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Î¡È¿´ÍýÅª¥À¥á¡¼¥¸¡É¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö26Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤äÁÓ¼º´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤ËÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ïº®Íð¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Àµ¾ïÀ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÊÌÚÂ¼¹¥¼î»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö°ìÊý¤Çº£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²þ³×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÆ°¤¼¡Âè¡¢È¯¸À¼¡Âè¤Ç¤Ï²þ³×¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢26Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤ÆºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¼«Ì±¤ÎÉÕÂ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Î©¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤Î¡È¸Ø¤ê¡É¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÁêÅöÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞÆâ¤Ç¤â¸ÍÏÇ¤¤¤äÊ¬Îö´¶¾ð¤ÏÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´¶¾ðÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÍÞ¤¨¤ÆÎäÀÅ¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¡£¡Ø¹ñÌ±¤Î°ÂÄê¤¬ºÇÍ¥Àè¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¼´¤ÎÌÀ³Î²½¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ì©¤«¤ËÆ°¤«¤ºº£ÅÙ¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÅÞ°÷¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÅÞ°÷¼«¿È¤â°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
¡Ö°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï·èÊÌ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÆ½ÐÈ¯¡Ù¤À¤ÈÎ¥Ã¦¤Î°ÕÌ£ÉÕ¤±¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Î¿®Ç°¤äÌÜÅª¤òÅÞÆâ¤Ç¶¦Í¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÅÞ¤â¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆÆâÉô¤Î¡È´¶¾ðÅªµµÎö¡É¤òËä¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë