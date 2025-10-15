NY³ôÂ³¿¡¢202¥É¥ë¹â¡¡FRB¶âÍ»´ËÏÂ´ÑÂ¬¤ÇÇã¤¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ202.88¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6270.46¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¹Ö±é¤ÇÊÝÍ»ñ»º¤Î½Ì¾®¤ò¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬´ËÏÂ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÊÝÍ»ñ»º½Ì¾®¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤«¤é¡¢FRB¤ÎÍø²¼¤²Ï©Àþ¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¾åÃÍ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£