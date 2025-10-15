¡Ú¥Ñ¡¦CS¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï4Ç¯ÌÜ¤ÎÃ£¹§ÂÀ¤¬ÀèÈ¯¡¡Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1¤Ä¾¡¤Á±Û¤·¤âÆÀÅÀ¤Ï¡Ö67¡×¤Ç¸ß³Ñ
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à(15Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç12¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.46¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç8ÅÙÀèÈ¯¤·4¾¡1ÇÔ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨¤Ï16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.09¤òµÏ¿¤¹¤ëÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã£Åê¼ê¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤«¤é1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î3ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬13¾¡12ÇÔ¤Ç1¤Ä¾¡¤Á±Û¤·¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë67ÅÀ¤Ç¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï15Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤Ë4¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£