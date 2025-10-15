NY³ô²Á 200¥É¥ë¾å¾º¡¡°ì»þ600¥É¥ëÄ¶ÃÍ²¼¤¬¤ê¤â¡ÄÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·°Ý»ý¤ÇÇã¤¤Í¥Àª
14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆÃæËÇ°×¤ÎÀè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¸«ÄÌ¤·¤«¤éÃÍÆ°¤¤¬¹Ó¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤¬º£·î¤âÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢200¥É¥ë¤¢¤Þ¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ï14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×´Ø·¸°²½¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢600¥É¥ë¤¢¤Þ¤êµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤¬¤ê¸å¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤ËFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¹Ö±é¤Ç¡¢¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£·îËö¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤Î½Ì¾®¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎÌÅª°ú¤Äù¤á¤ò¿ô¤«·î°ÊÆâ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤âÇã¤¤ÃíÊ¸¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï°ì»þ¡¢400¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù202¥É¥ë88¥»¥ó¥È¹â¤¤¡¢4Ëü6270¥É¥ë46¥»¥ó¥È¤Ç2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£