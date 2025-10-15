»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¥½¥í½é¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¡¡HANA¡¢LE SSERAFIM¤é¤âÅÐ¾ì
ZOZOTOWNÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·20Ç¯Á°¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ØY2K¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØZOZOFES¡Ù¤¬12Æü¤È13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢MC¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢HANA¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢LE SSERAFIM¡¢YOASOBI¤¬½Ð±é¡£2Æü´Ö¤ÇÌó4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¡Ê10·î13ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë