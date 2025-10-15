À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢²ñ¾ì¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÄ¾·â¼èºà!!¡¡¸µ²£¹Ë¡¦ ÇòË²¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡ÖÁêËÐ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»²½¡×¤Ø¤ÎÆ»
ÇòË² æÆ¡¡1985Ç¯3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏµÜ¾ëÌîÉô²°¤Ë½êÂ°¡£2001Ç¯¤Î½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶Æþ¤ê¤·¡¢07Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¸å¤Ë22ºÐ2¥õ·î¤Ç69ÂåÌÜ¤Î²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î45²óËëÆâÍ¥¾¡¡¢Æ±2°Ì¤Î63Ï¢¾¡¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î²£¹Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿
º£Ç¯6·î¡¢ÆÍÇ¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÂà¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡£Äï»Ò¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿Âà¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¤ÎÇòË²»á¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤ÎÁêËÐ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ò½ä¤ë¡ÖÎ¹¡×¤ò¤¹¤ë¥ï¥±¤ä¡¢ÁêËÐ³¦¤Ç¤³¤ì¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ëº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÇòË²»á¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¡ÖÎ¹¡×¤Ø
¸½Ìò»þÂå¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿45²ó¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¡¢Æ±2°Ì¤Î63Ï¢¾¡¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤È¶¦¤Ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿69Âå²£¹Ë¡¦ÇòË²¡£
2021Ç¯9·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¿ÆÊý¤È¤·¤ÆËëÆâ¡¦ÇìºùË²¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÄï»Ò¤Î°éÀ®¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòË²»á¤¬¡¢ÆÍÇ¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢3¥õ·î¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ëÇòË²»á¤Ï¡¢9·î13¡¢14Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢»þ¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Æ¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÇòË²»á¡Ê±¦¡Ë¡£¹ñ¤â¿Í¼ï¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÁª¼ê¤¬¼èÁÈ¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿
¡Ö¹ñ¶¤äÃË½÷¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯¡¢ÁêËÐ¤ò°¦¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÁêËÐ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÎÀèÀ¸¡Ê¥¿¥¤ÁêËÐÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¦ÁÒÂôÀ¡É×»á¡Ë¤¬ÁêËÐ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¡¢»ä¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÇòË²ÇÕ¡Ù¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ®¿´¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤âÁêËÐ¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÇòË²»á¤Ï¼«¿È¤ÎÁêËÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÁêËÐ¤ÈºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7ºÐ¤Î¤È¤¡£¸Î²ÖÅÄ¾¡¼£¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤ÎÆó»Ò»³Íý»öÄ¹¡á45Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¡Ë¤¬¡¢ÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò½ä¤ëÎ¹¤Î°ì´Ä¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÉã¡Ê¸Î¥à¥ó¥Õ¥Ð¥È»á¡á¸µ¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ²£¹Ë¡¢¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬»ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï²ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬àÅÁÀâ¤Î²£¹Ëá¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÁêËÐ¤Î»¨»ï¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¡Ø¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡Ù¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤¿¤À¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ì¤ÐÁêËÐ¤Î´ðÁÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤¬15ºÐ¤Î¤È¤¡£ºÇ½é¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢¹ñÀ£Á°¤ÇÅö»þ¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ÃÝÍÕ»³¡Ë¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿Èà¤â¡¢»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢18ºÐ¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²£¹Ë¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÎÇòË²»á¤Î¼Ì¿¿¡£01Ç¯½Õ¾ì½ê¤«¤é21Ç¯½©¾ì½ê¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò20Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿
¸½ÌòÅö»þ¤«¤éÇòË²»á¤ÏÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤Æ¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç100¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤Ë¶á¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¡¢¸¶ÅÀ¤ÏÀ¤³¦¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê......¤È¡£
»ä¤ÏÆþÌç°ÊÍè¡¢25Ç¯´ÖÁêËÐ¤ò°¦¤·¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤ÆÁêËÐ¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¤Î7·î¤«¤é¡¢ÇòË²»á¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÎ¹¡×¤Ë½Ð¤¿¡£
¡Ö7·î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¶¯¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÁêËÐ¤Ï¶¥µ»¤Ç»È¤¦ÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÁêËÐ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçÁêËÐ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÀ¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤Ë¤âÇòË²»á¤ÏÉë¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¡¢¸µÂç´Ø¡¦ÇÄÎÜÅÔ¤Î¥«¥¤¥É¡¦¥Û¡¼¥ô¥§¥ë¥½¥ó»á¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÇÁêËÐÆ»¾ì¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤â¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÁêËÐÁª¼ê¸¢¡×½Ð¾ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤ÇÎÏ»Î¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ËÇ®¿´¤À¡£
ÇòË²»á¤ÏÂçÁêËÐ¤Ë¤¤¤¿º¢¤È¤Ï°ã¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¶»¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤¤Î¸å¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÄÎÜÅÔ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÃæÅì¤ò²ó¤ëÍ½Äê¡£ÃæÅì¤ÏÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£À¤³¦¤ËÁêËÐ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤áËÛÁöÃæ
9·î28Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬11¾¡¤òµó¤²¤Æµ»Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇòË²»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¸ÎÂçË²¿ÆÊý¡Ê48Âå²£¹Ë¡¦ÂçË²¡Ë¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
º£¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ï¤Õ¤¿¤ê¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¡¢»â»Ê¡Ë¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ÏÂçË²¤µ¤ó¤ÎÆ¼Áü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçË²¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬ÁêËÐ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Á¡£½÷»Ò¤ÎÉô¤Ï99Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¹ñ¤«¤éÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë
º£Âç²ñ¤Ç¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÃË½÷¶¦¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹ë²÷¤Êµ»¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤äÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£
Âç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÁêËÐÉô²°¤ËºßÀÒ¤Ç¤¤ë³°¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ï¤Ò¤È¤ê¡ÊÉô²°¹çÊ»¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòË²»á¤¬Î¢»ö¾ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø³°¹ñ¿ÍÏÈ¡Ù¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Í¤§¡£À©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤òÍèÆü¤µ¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤«¤éÆþÌç¤µ¤»¤¿¤ê¡¢µ¢²½¤µ¤»¤Æ¤«¤éÆþÌç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦àÎ¢¤ò¤«¤¯á¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ê³°¹ñ¿ÍÏÈ¤Ï¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í......¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥×¥í¤ÎÎÏ»Î¤Î´ðËÜ¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎÏ»Î¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ¤¬Ì¤·Ð¸³¤ÇÆþÌç¤·¤Æ¤¯¤ë¥³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ä¤½¤ÎÁ°¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀèÀ¸¤äÆ»¾ì¤Î²¼¤Ç·Î¸Å¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤éÆþÌç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
´ðÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤ë´Ä¶¤ËË³¤·¤¤³°¹ñ½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÏÉÔÍø¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁêËÐ³¦¤ÇÇòË²»á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö»ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤È¤¤¤¦¤«ÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÁêËÐ¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³ØÁêËÐÉô¤Î¸ÎÅÄÃæ±Ñ¼÷´ÆÆÄ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¤·¤¿1990Ç¯Âå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢99Ç¯¤«¤é¤Ï½÷»Ò¤ÎÉô¤â¿·Àß¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âËèÇ¯¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¯¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬ÃË½÷¶¦¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¡Ê¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Ë¤Ï¡ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç84¥õ¹ñ¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¤¤Ä¤â»²²Ã¹ñ¤Ï25¡Á30¥õ¹ñ¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê50¡Á60¥õ¹ñ¤Î»²²Ã¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦Áª¼ê¤ÏÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Âç²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º»²²Ã¹ñ¡¢»²²Ã¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò²ó¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÇòË²»á¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ê¤É¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î´ú¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö²ñÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¤Ï9·î¡¢¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿
ÎÏ»ÎÀ¸³è22Ç¯¡¢¿ÆÊýÀ¸³è3Ç¯¤ÈÁêËÐ³¦¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿ÇòË²»á¤À¤¬¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö²£¹Ë¡¢¿ÆÊý¡¢¼ÒÄ¹¤ÈÎ©¾ì¡¢Ìò¿¦¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¤¤Ë¡¢àÁÈ¤ßÎ©¤Æá¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÁêËÐ¤ò¹¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÁÔÂç¤Ç¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µìµÜ¾ëÌîÉô²°½êÂ°¤À¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤âËèÆüµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡Ê¸µËëÆâ¡Ë±êË²¤â¡¢½©¾ì½ê¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Æ´Ø¼èÉüµ¢¤ÎÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿ÁðÌî¤Ï¡¢¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç´ºÆ®¾Þ¤Èµ»Ç½¾Þ¤ò¼è¤Ã¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¾ì½ê¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇìºùË²¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
Äï»Ò¡Ê¸µËëÆâ¡¦ËÌÀÄË²¡Ë¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇµÜ¾ëÌîÉô²°¤¬°ËÀª¥ößÀÉô²°¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Éô²°ÊÄº¿¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤âºÆ³«¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âà¿¦¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âà¿¦¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¡ÊÀ¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îé¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Îé¤Ë½ª¤ï¤ëÁêËÐ¤Ï¿Í´Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïº£Ç¯3·î11Æü¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Ï40ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤àÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ëÇòË²»á¤ÎÌÜ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿ÉðÅÄÍÕ·î